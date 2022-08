L’euro passe sous la parité avec le dollar américain

L’euro est tombé sous la parité avec le dollar, plongeant à son plus bas niveau en 20 ans et mettant fin à un taux de change un contre un avec la devise américaine.

C’est une barrière psychologique sur les marchés. Mais la psychologie est importante, et la baisse de l’euro souligne le pressentiment des 19 pays européens utilisant la monnaie alors qu’ils luttent contre une crise énergétique causée par la guerre de la Russie en Ukraine.

Voici pourquoi la chute de l’euro se produit et quel impact cela pourrait avoir :

QUE SIGNIFIE LA PARITÉ EURO ET DOLLAR ?

Cela signifie que les devises européennes et américaines valent le même montant. Bien qu’en constante évolution, l’euro a chuté juste en dessous d’une valeur de 1 $ cette semaine.

Le taux de change d’une devise peut être un verdict sur les perspectives économiques, et ceux de l’Europe s’estompent. Les attentes selon lesquelles l’économie connaîtrait un rebond après avoir tourné le coin de la pandémie de COVID-19 ont été remplacées par des prévisions de récession.

Plus que tout, les prix élevés de l’énergie et l’inflation record sont à blâmer. L’Europe est beaucoup plus dépendante du pétrole et du gaz naturel russes que les États-Unis pour faire tourner l’industrie et produire de l’électricité. Les craintes que la guerre en Ukraine n’entraîne une perte de pétrole russe sur les marchés mondiaux ont poussé les prix du pétrole à la hausse. Et la Russie a réduit l’approvisionnement en gaz naturel de l’Union européenne, ce que les dirigeants européens ont décrit comme des représailles pour les sanctions et les livraisons d’armes à l’Ukraine.

Les prix de l’énergie ont poussé l’inflation dans la zone euro à un niveau record de 8,9 % en juillet, rendant tout plus cher, de l’épicerie aux factures de services publics. Ils ont également fait craindre que les gouvernements aient besoin de rationner le gaz naturel pour des industries comme l’acier, la verrerie et l’agriculture si la Russie réduisait encore ou fermait complètement les robinets de gaz.

Le sentiment de malheur s’est accru alors que la Russie réduisait les flux via le gazoduc Nord Stream 1 vers l’Allemagne à 20% de sa capacité et a déclaré qu’elle le fermerait pendant trois jours la semaine prochaine pour un “entretien de routine” dans une station de compression.

Les prix du gaz naturel sur la référence européenne TTF ont atteint des niveaux records dans un contexte de diminution de l’offre, de craintes de nouvelles coupures et de forte demande.

“Si vous pensez que l’euro à parité est bon marché, détrompez-vous”, a déclaré Robin Brooks, économiste en chef du groupe de commerce bancaire de l’Institute of International Finance. tweeté lundi. “L’industrie allemande a perdu l’accès à l’énergie russe bon marché et donc son avantage concurrentiel.”

“La récession mondiale arrive”, a-t-il déclaré dans un deuxième tweet.

QUAND A ÉTÉ LA DERNIÈRE FOIS QUE L’EURO A ÉTÉ ÉGAL AU DOLLAR ?

L’euro a été évalué pour la dernière fois en dessous de 1 $ US le 15 juillet 2002.

La devise européenne a atteint son plus haut niveau historique de 1,18 $ US peu après son lancement le 1er janvier 1999, mais a ensuite entamé une longue glissade, passant la barre du 1 $ en février 2000 et atteignant un creux record de 82,30 cents US en octobre 2000. Il a dépassé la parité en 2002 alors que d’importants déficits commerciaux et des scandales comptables à Wall Street pesaient sur le dollar.

Alors comme aujourd’hui, ce qui semble être une histoire d’euro est aussi à bien des égards une histoire de dollar. C’est parce que le dollar américain est toujours la monnaie dominante dans le monde pour le commerce et les réserves de la banque centrale. Et le dollar a atteint des sommets en 20 ans par rapport aux devises de ses principaux partenaires commerciaux, pas seulement à l’euro.

Le dollar profite également de son statut de valeur refuge pour les investisseurs en période d’incertitude.

POURQUOI L’EURO BAISSE-T-IL ?

De nombreux analystes attribuent la chute de l’euro aux attentes d’augmentations rapides des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine pour lutter contre l’inflation à des sommets proches de 40 ans.

Lorsque la Fed augmente les taux d’intérêt, les taux des investissements portant intérêt ont également tendance à augmenter. Si la Fed augmente les taux plus que la Banque centrale européenne, des rendements d’intérêt plus élevés attireront l’argent des investisseurs des euros vers des investissements libellés en dollars. Ces investisseurs devront vendre des euros et acheter des dollars pour acheter ces avoirs. Cela fait baisser l’euro et faire monter le dollar.

Le mois dernier, la BCE a relevé ses taux d’intérêt pour la première fois en 11 ans d’un demi-point de pourcentage plus élevé que prévu. Il devrait ajouter une autre augmentation en septembre. Mais si l’économie s’enfonce dans la récession, cela pourrait stopper la série de hausses de taux de la BCE.

Pendant ce temps, l’économie américaine semble plus robuste, ce qui signifie que la Fed pourrait poursuivre son resserrement et creuser l’écart de taux.

QUI GAGNE?

Les touristes américains en Europe trouveront des notes d’hôtel et de restaurant et des billets d’entrée moins chers. L’euro plus faible pourrait rendre les biens d’exportation européens plus compétitifs en termes de prix aux États-Unis. Les États-Unis et l’UE sont des partenaires commerciaux majeurs, de sorte que le changement de taux de change sera remarqué.

Aux États-Unis, un dollar plus fort signifie une baisse des prix des biens importés – des voitures et des ordinateurs aux jouets et aux équipements médicaux – ce qui pourrait contribuer à modérer l’inflation.

QUI PERD ?

Les entreprises américaines qui font beaucoup d’affaires en Europe verront les revenus de ces entreprises diminuer quand et si elles ramènent ces revenus aux États-Unis. Si les revenus en euros restent en Europe pour couvrir les coûts là-bas, le taux de change devient moins un problème.

L’une des principales préoccupations des États-Unis est qu’un dollar plus fort rend les produits fabriqués aux États-Unis plus chers sur les marchés étrangers, creuse le déficit commercial et réduit la production économique, tout en donnant aux produits étrangers un avantage sur les prix aux États-Unis.

Un euro plus faible peut être un casse-tête pour la Banque centrale européenne car cela peut signifier des prix plus élevés pour les biens importés, en particulier le pétrole, dont le prix est en dollars. La BCE est déjà tirée dans différentes directions : elle augmente les taux d’intérêt, le remède typique contre l’inflation, mais des taux plus élevés peuvent également ralentir la croissance économique.