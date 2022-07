L’Euro féminin bat un record de fréquentation avec 15 matchs à jouer

Le Championnat d’Europe féminin a battu le record de fréquentation de la compétition avant les huitièmes de finale, selon les chiffres.

L’Euro 2017 aux Pays-Bas a attiré 240 055 spectateurs. Le chiffre de 8 173 spectateurs lors de la victoire 2-1 de la France sur la Belgique jeudi a porté le total de la compétition de cette année à 248 075, avec 15 matchs à jouer.

– Euro 2022 : Actualités et fonctionnalités | Agencements | Classement | En direct sur ESPN

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Le match d’ouverture de l’Angleterre, une victoire 1-0 contre l’Autriche, a été regardé par une foule record de 68 871 spectateurs. Ce chiffre devrait être dépassé pour la finale à Wembley.

Le pays hôte a attiré 28 847 spectateurs pour sa victoire record de 8-0 contre la Norvège.

Un autre record a été établi pour un match de groupe n’impliquant pas les hôtes lorsque 21 342 personnes ont regardé les Pays-Bas faire match nul 1-1 avec la Suède à Bramall Lane, Sheffield.

L’UEFA a confirmé avant le début du tournoi que plus de 500 000 billets avaient été vendus. L’organisation a également déclaré que la plus forte demande de billets provenait d’Angleterre, suivie des Pays-Bas, de l’Allemagne, de la Suède et de la France.