L’Euro féminin 2022 inclura des pauses dans l’eau après un avertissement de chaleur extrême

L’UEFA mettra en place des pauses de refroidissement pour les joueuses et les officiels de match lors du dernier tour des matchs de groupe de l’Euro féminin 2022, ont déclaré des sources à ESPN, après que le gouvernement britannique a annoncé un avertissement rouge pour chaleur extrême – le niveau d’alerte le plus élevé – au cours de la prochaine 48 heures en Angleterre.

Des températures de 40 degrés Celsius ont été prévues lundi et mardi – la plus élevée jamais enregistrée en Angleterre était de 38,7 ° C en 2019 – et le gouvernement a averti que la chaleur extrême pourrait “entraîner des maladies graves ou un danger pour la vie, sans se limiter à les plus vulnérables.”

L’Italie doit affronter la Belgique à Manchester à des températures estimées à environ 35 ° C, tandis que l’autre match du groupe D entre l’Islande et la France devrait se jouer à des températures d’environ 36 ° C à Rotherham.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’arbitre du match a le pouvoir de mettre en place unilatéralement une pause boissons et refroidissement s’il considère que les températures sont excessives.

Mais des sources ont également déclaré qu’un délégué de l’UEFA effectuera un contrôle de température sur le terrain lors de l’échauffement d’avant-match et, si le niveau est de 32 ° C ou plus, des pauses de refroidissement doivent être mises en place par les officiels pendant le match.

Aucun match n’est prévu pour mardi, qui devrait connaître les températures les plus élevées, tandis que les conditions inhabituellement chaudes devraient s’atténuer avant le début des quarts de finale avec le pays hôte, l’Angleterre, affrontant l’Espagne à Brighton mercredi.