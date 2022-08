L’Euro féminin 2022 bat tous les records et a été regardé par 365 millions de personnes dans le monde

Le Championnat d’Europe féminin 2022 a été l’édition la plus regardée du tournoi avec une audience mondiale cumulée en direct de 365 millions de téléspectateurs, a déclaré mercredi l’UEFA, l’instance dirigeante du football européen.

L’audience du tournoi de cette année, qui a été remportée par les hôtes anglais après avoir battu l’Allemagne en finale, était plus du double du nombre de l’édition 2017 (178 millions) et 214 % plus élevée qu’en 2013 (116 millions).

De plus, le tournoi de cette année a généré 453,3 millions d’interactions sociales cumulées, TikTok et Twitter en ayant le plus.

La finale a attiré une audience cumulée en direct de 50 millions de téléspectateurs dans le monde, soit plus de trois fois plus que la finale de 2017.

Les chiffres d’audience ont été comptés pour la télévision, le visionnage hors domicile et le streaming.

L’Euro 2022 a également battu des records de fréquentation de la foule, battant le record de fréquentation moyenne et le record de fréquentation globale pour l’épreuve féminine.

La finale a également attiré une foule record pour voir la victoire 2-1 de l’Angleterre sur l’Allemagne à Wembley avec 87 192 spectateurs.

Le chiffre de la finale a établi un nouveau record pour un match international féminin en Europe – battant les 80 203 qui ont regardé la finale olympique de 2012, également à Wembley.