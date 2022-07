L’Euro doit être une plate-forme pour un succès durable du football féminin

La sélectionneuse allemande Martina Voss-Tecklenburg a souligné qu’il restait beaucoup de travail à faire dans le football féminin avant la finale du Championnat d’Europe féminin de l’UEFA contre l’Angleterre dimanche (regarder EN DIRECT à 11 h 30 HE sur ESPN et ESPN +).

Pour beaucoup, il a été facile de se laisser prendre par la foule grandissante et de diffuser les numéros du tournoi, mais même pour l’Allemagne, huit fois vainqueur, le projet est loin d’être terminé.

“Nous ne pouvons vraiment gagner – que ce soit en Allemagne, en Europe ou en Angleterre – que si nous le faisons de manière durable”, a déclaré Voss-Tecklenburg. “Si [this tournament] n’est pas seulement un événement unique, avec le monde qui regarde et qui est excité à ce sujet. Mais quelque chose doit rester, coller. Et ce doit être une véritable chance dans chaque pays de franchir les prochaines étapes du football féminin. Et si ce n’est pas maintenant… quand ?”

En tant que l’une des nations les plus dominantes du football, il serait facile de supposer que les conditions en Allemagne sont bonnes, mais l’équipe nationale et la ligue nationale (Frauen-Bundesliga) ont du mal à s’engager.

La plupart des équipes de Bundesliga n’offrant pas un environnement à temps plein, il n’est pas surprenant de voir l’équipe nationale entièrement peuplée de joueurs du VfL Wolfsburg et du Bayern Munich qui sont des footballeurs à temps plein.

Martina Voss-Tecklenburg a appelé à davantage de ressources pour le football féminin. Photo par Alex Livesey – UEFA/UEFA via Getty Images

Bien qu’il y ait eu une grande déception lorsque l’Allemagne, en tant que titulaire, a été éliminée de sa Coupe du monde à domicile en 2011 au stade des quarts de finale, la plus grande perte a été que le sport n’a pas réussi à s’enraciner pleinement dans un pays qui affiche un nombre impressionnant de participations.

Comme tant d’autres pays fous de football dans le monde, le football féminin continue de faire face à des difficultés malgré la relative bonne santé des équipes allemandes en Ligue des champions féminine.

“Nous voulons plus d’égalité des talents, de meilleurs stades, nous voulons plus de spectateurs, nous voulons plus de temps de télévision, des heures de coup d’envoi différentes, une ligue plus attractive”, a ajouté Voss-Tecklenburg.

“Nous voulons franchir les prochaines étapes et j’espère que le sport en général aura une plus grande importance dans les écoles, l’éducation et la politique.”

L’appel n’est pas nouveau et c’est celui que les joueurs et l’entraîneur évoquent souvent, mais avec des fans du monde entier ayant montré un intérêt plus profond pour leurs équipes nationales, comme nous l’avons vu lors de la Coupe du monde record de 2019, il y a vraiment pas de meilleur moment pour que le sport connaisse un boom.

Pas seulement en termes de nombre de spectateurs et de participation, mais en investissement pour développer le jeu et aider tous les domaines, de la base à l’élite, en passant par les services médicaux et le personnel de soutien, et ouvrir des voies aux femmes dans le sport. Comme l’a demandé Voss-Tecklenburg, si ce n’est pas maintenant, alors quand ?