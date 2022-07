L’euro dépasse 1 dollar pour la première fois en 20 ans – écrasé par un dollar imparable

L’euro a glissé en dessous de 1 $ pour la première fois depuis 2002 mardi. Peter Dazeley/Getty Images

L’euro est repassé sous 1 $ mercredi, après avoir cassé la parité pour la première fois depuis 2002 la veille.

Le dollar a bondi cette année, les taux américains augmentant plus rapidement que ceux d’ailleurs.

Voici trois autres devises majeures qui ont, ou pourraient bientôt, glisser en dessous de 1 $.

La euro a glissé en dessous de 1 $ pour la première fois depuis décembre 2002 cette semaine – son dernier jalon dans une année décevante où il a glissé de 12 % par rapport au billet vert.

Les analystes disent que la menace de “guerre économique” a fait chuter l’euro cette semaine. La Russie a fermé son gazoduc Nord Stream 1, une source majeure de carburant européen, pendant au moins 10 jours pour un entretien saisonnier.

Les hausses agressives des taux de la Réserve fédérale ont également entraîné la baisse de l’euro par rapport au dollar. Les investisseurs étrangers sont susceptibles d’acheter des dollars lorsque les taux augmentent en raison de rendements obligataires plus attractifs.

Les stratèges s’attendent à ce que le dollar continue de s’apprécier par rapport à l’euro pendant le reste de l’année, en particulier si la Fed continue de relever ses taux de 75 points de base par mois alors qu’elle tente de maîtriser la flambée de l’inflation.

Les données sur les prix à la consommation de juin ont montré mercredi que l’inflation avait bondi de 9,1% le mois dernier, son rythme le plus rapide depuis 1981, ce qui a poussé les investisseurs à se précipiter pour se protéger du dollar américain.

“Une fois ce barrage rompu, l’euro pourrait s’établir en dessous de ce niveau pour le moment, jusqu’à ce que nous sachions (espérons-le) à la fin de la semaine prochaine si le gaz coule à nouveau”, a déclaré le stratège de la Commerzbank Antje Praefcke dans une note de recherche mardi. .

Mais l’euro n’est pas la seule monnaie à parité ou proche de la parité avec le dollar.

La Livre sterling a glissé de 11,6 % à un peu plus de 1,19 $ depuis le début de l’année, la Banque d’Angleterre adoptant une approche beaucoup plus accommodante pour relever les taux d’intérêt, malgré une inflation à la consommation proche de 10 %.

L’incertitude politique a également contribué aux difficultés de la livre. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a démissionné la semaine dernière après une longue bataille avec son propre parti, et les conservateurs au pouvoir ont récemment annoncé huit candidats qui pourraient potentiellement le remplacer.

Le Royaume-Uni souffre également d’une inflation galopante, qui a bondi à un sommet de quatre décennies de 9,1% en mai.

“Le câble s’est légèrement redressé hier, continuant de se négocier autour de la poignée de 1,19, bien qu’il soit loin d’être” sorti du bois “”, a déclaré Michael Brown, responsable des informations sur le marché chez Caxton. “La stagflation reste aussi baissière que possible pour une devise, le Royaume-Uni étant exactement au milieu de ce scénario.”

Le dollar s’est également redressé contre le yen japonais cette année, grimpant de 18,9 % à un peu plus de 137 yens. La devise japonaise a maintenant glissé à un plus bas de 24 ans contre le dollar.

La Banque du Japon a été encore plus conciliante que ses contemporaines, donner la priorité à la croissance économique plutôt qu’à la maîtrise de l’inflation. Un yen plus faible tend à favoriser l’économie japonaise fortement exportatrice.

“Les investisseurs n’ont que l’embarras du choix lorsqu’ils sélectionnent la meilleure paire de dollars à négocier”, a déclaré Fawad Razaqzada, analyste des marchés financiers de City Index. “Le yen et l’euro ont été les plus durement touchés, le premier tombant à son niveau le plus faible depuis 1998 et le second au plus bas depuis 2002 face au billet vert.”

Le dollar se rapproche également de la parité avec le franc suisseaprès avoir grimpé de 6,9% à 0,98 franc depuis le début de l’année.

Mais les analystes ont déclaré que le franc pourrait être mieux placé pour résister au dollar que l’euro. La La Banque nationale suisse a surpris les marchés avec une hausse des taux d’intérêt de 50 points de base le mois dernier, tandis que la Banque centrale européenne a toujours des taux d’intérêt de 0 %.

“L’USD/CHF a trouvé une base et pourrait être en train de facturer”, a déclaré le stratège de DailyFX, Daniel McCarthy. “La Banque nationale suisse n’hésite pas à tenir les marchés en haleine.”

