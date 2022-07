L’euro atteint la parité avec le dollar américain pour la première fois en 20 ans

La forte baisse de l’euro est survenue alors que le dollar, l’un des endroits les plus sûrs pour placer de l’argent depuis des générations, s’est renforcé face à presque toutes les principales devises du monde.

Les devises évoluent comme les actions, les obligations ou tout autre actif – les investisseurs peuvent les acheter directement lorsqu’ils pensent qu’elles vont prendre de la valeur et vendre lorsqu’ils pensent qu’elles vont baisser. Ils reflètent également la demande mondiale pour les actifs d’un pays en général, car l’achat d’obligations du gouvernement américain ou d’actions Apple nécessite d’abord d’obtenir des dollars, et une grande partie du commerce mondial se fait en dollars. Ainsi, comme cela arrive souvent en période de difficultés économiques, les personnes à la recherche d’un endroit sûr pour placer leur argent ont acheté plus de dollars, au détriment d’autres devises comme l’euro.

L’euro a été introduit en 1999 après des décennies de discussions et de planification, dans le but d’apporter l’unité, la prospérité et la stabilité au continent. Après deux guerres majeures dans la première moitié du XXe siècle, l’argument en faveur de l’euro et du projet européen plus large était que des institutions communes réduiraient le risque de guerre et de crise et fourniraient des arènes diplomatiques pour la résolution des conflits. L’euro était un symbole essentiel de cette unité.