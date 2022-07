L’Euro 2022 de l’Espagne a pris fin brutalement, juste au moment où ils ont commencé à croire: “Nous méritions plus”

La fin arrive vite. Un instant et tout est fini.

Il y a quelque chose d’étrange, un peu irréel dans le moment où une équipe est éliminée d’un tournoi, peu importe le nombre de fois où vous en faites l’expérience. Lundi soir, alors que le soleil se couchait sur l’abbaye de Bisham et que les médias se dirigeaient vers la sortie, laissant l’équipe d’Espagne terminer le reste de la séance du soir sans eux, il y a eu des adieux. Cet endroit le long de la Tamise, avec son manoir du XIIIe siècle et ses pelouses bien entretenues, était leur maison depuis deux semaines, mais ils savaient qu’ils ne seraient peut-être pas de retour.

Ou ils pourraient l’être.

Le lendemain matin, l’équipe nationale espagnole s’est rendue à Brighton, où elle a affronté l’Angleterre en quarts de finale de l’Euro 2022. Perdez et ils seraient éliminés ; perdre et il n’y aurait plus de séances auxquelles assister, aucune raison de revenir, juste la fin. Ces gens – comme le gardien de sécurité gazouillant qui avait appris une ligne espagnole, “il est temps d’y aller, les gens” – ne seraient plus revus.

La plupart, en vérité, pensaient que l’Espagne perdrait aussi. Les joueurs espagnols avaient eu l’idée que beaucoup de gens pensaient qu’ils ne perdraient pas seulement, mais qu’ils seraient détruits. Ce qui leur convenait peut-être.

– Euro 2022 : Actualités & dossiers | Parenthèse & horaire | EN DIRECT sur ESPN

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

“L’Angleterre est favorite”, a déclaré le milieu de terrain Patri Guijarro. L’entraîneur Jorge Vilda est passé par leurs vertus, parlant si ardemment et si longtemps, que cela a commencé à sembler impossible.

Et pourtant, ils étaient là deux nuits plus tard, proches maintenant. Ils avaient fait ce que personne d’autre n’avait encore fait et marqué contre l’équipe de Sarina Wiegman. Mené 1-0 contre l’Angleterre, en Angleterre, à six minutes de la fin, à deux doigts d’atteindre les demi-finales. Ce n’était pas seulement qu’ils battaient l’Angleterre; ils avaient démantelé l’Angleterre.

“La façon dont ils avaient joué, la façon dont ils sont entrés dans le match, tout le monde disait ‘oooh, ils vont marquer cinq’, et nous avons joué comme ça”, a déclaré la milieu de terrain Aitana Bonmati. “Nous leur avons donné un bain.”

Un bain est un coup de pied, un lait de chaux; ils avaient scolarisé les hôtes.

“Sur le terrain, j’ai senti les nerfs qu’ils avaient : ils n’arrêtaient pas de se parler, on pouvait les voir se regarder, bras levés, visages frustrés”, a ajouté Bonmati. “Ils étaient tombés. Nous les avions emmenés quelque part où personne d’autre ne les avait emmenés. Nous les avons emmenés au bord.”

2 Connexe

Et puis ils s’en sont retirés. L’Espagne avait commencé à croire. C’était vraiment en train de se produire, ils pourraient en fait le faire. Tout le monde rentrerait après tout; ce voyage se poursuivait, ne s’arrêtait pas ici. Le pessimisme avait disparu, même si les nerfs étaient maintenant tout aussi mauvais. C’était le chaos à Brighton, le bruit ne ressemblait à rien de ce qu’il avait entendu. Et l’Angleterre était implacable, jetant tout ce qu’elle avait sur l’Espagne. Ils étaient désespérés maintenant. Tout le monde était. Et pourtant, les chances ne se produisaient pas tout à fait, et le temps passait.

Jusqu’à ce que ça arrive.

Un but a remis l’Angleterre dans le match et en a sorti l’Espagne, furieuse de ce qu’ils pensaient être une faute sur l’arrière centrale Irene Paredes en premier, des têtes perdues pendant un petit moment. Sur la ligne de touche, la gardienne de réserve Misa Rodriguez a lancé une glacière. Un autre but a envoyé l’Angleterre avec une victoire 2-1, comme cela avait toujours semblé probable lors des prolongations. Pourtant, c’était encore un moment, un coup. Et c’était parti. Tout ça, terminé. Juste au moment où ils pensaient que peut-être…

Et c’est ainsi qu’est venu ce silence étrange après, comme si quelque chose avait été enlevé, un changement de plans. Vols à réserver, inutile de traîner ici. Pas des joueurs, bien qu’eux aussi, mais des dizaines et des dizaines de personnes, c’est fait.

Alors que les joueurs espagnols descendaient le tunnel, il y avait des larmes. Bonmati et la n ° 1 Sandra Panos discutaient de ce qui s’était passé, ils ne pouvaient rien faire maintenant. En colère, engourdi. Quelques jours plus tard, ils ne pouvaient toujours pas tout à fait digérer. Tout ça, pour… rien ? Ce n’est jamais vraiment rien mais c’est comme ça. C’est arrivé trop vite pour bien comprendre. Tellement bon, mais disparu. Lorsqu’on lui a demandé comment elle se sentait, Paredes a répondu: “Blessée”.

L’Espagne, en tête à quelques minutes de la fin, a subi un effondrement tardif pour perdre contre l’Angleterre en quarts de finale de l’Euro 2022. Steve Bardens – UEFA/UEFA via Getty Images

Il n’y avait pas grand-chose d’autre à dire. Les joueurs espagnols se sont regroupés en cercle au milieu du terrain. Vilda leur a dit qu’il était fier d’eux, de partir la tête haute. Beaucoup sont partis les larmes aux yeux, certains furieux. Certains se mordaient la langue. Il y avait de quoi être satisfait mais ce n’était pas le moment. On avait laissé entendre qu’ils n’avaient pas impressionné en phase de groupes, luttant pour se frayer un chemin, mais l’Allemagne et le Danemark, deux des équipes les plus accomplies qui soient, avaient complètement changé de style pour se protéger de l’Espagne. Et cela en dit long.

Comme l’ont souligné ces remarques des entraîneurs allemands et danois, parfois cette histoire de style peut aussi s’auto-entretenir : si vous êtes si doué pour garder le ballon, les adversaires renoncent au droit de concourir pour le ballon, et vous avez donc encore plus de ce. Il faut être deux pour danser le tango. Il faut aussi être deux pour la tactique. Lorsque cela se produit, vos chances de tout mélanger sont encore moindres et vous avez une défense profonde et pleine à craquer qui vous attend. Ce n’est facile à aucun niveau.

Le style de l’Espagne est basé sur la conviction, mais ce n’est pas seulement une philosophie pour le plaisir : c’est parce qu’ils pensent que c’est la meilleure façon de gagner. Que dire de changer ce style permettrait d’obtenir de meilleurs résultats ?

Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ SAMEDI 23 JUILLET

• Loups contre Besiktas (13 h HE)

• AS Roma contre Nice (14 h HE)

• France contre Pays-Bas (15 h HE)

• Man City contre Bayern Munich (19 h HE)

• Arsenal contre Chelsea (20 h HE) DIMANCHE 24 JUILLET

• Club Bruges contre Genk (7h30 HE)

• Austin FC contre NY Red Bulls (20 h HE) LUNDI 25 JUILLET

• Santos Laguna contre Pachuca (20 h HE)

• Rayadas contre Puebla (22 h HE) MARDI 26 JUILLET

• Euro SF : Angleterre contre Suède (15 h HE)

Voici une preuve, peut-être. L’Espagne était l’Espagne jusqu’à la fin. Ou peut-être qu’ils ne l’étaient pas, pas tout à fait. La plainte familière et parfois facile est qu’ils n’ont pas de plan B, mais dans les phases de groupes, ils avaient marqué trois de leurs buts de la tête, l’autre un penalty, et une fois qu’ils ont atteint les KO, Bonmati a suggéré que le problème aurait pu être le contraire : il y a eu un moment où ils se sont éloignés du Plan A, où ils ont arrêté de garder le ballon, essayé de se protéger un peu, de passer la ligne. Peut-être que ce n’est qu’humain : ils pouvaient le voir de si près, et ils ont essayé de s’accrocher un peu.

“Nous méritions plus”, a déclaré Paredes après le match. Beaucoup de joueurs n’avaient rien à dire et n’arrivaient pas à y croire. Oui, il y avait eu des défauts, et non, ce n’était pas un tournoi parfait : on ne pouvait s’empêcher de se demander si l’insistance constante de Vilda pour que d’autres équipes soient favorites ait pu avoir un impact négatif. Le troisième milieu de terrain n’était pas clair, Vilda y essayant quatre joueurs différents aux côtés de Guijarro et Bonmati. Le rôle des grévistes non plus. Aucun risque n’avait été pris. Leila Ouahabi avait perdu sa place d’arrière. Contre le Danemark, elles avaient manqué de fluidité, et se faisaient trop souvent reprendre, notamment par Pernille Harder. Ils avaient eu besoin d’une sauvegarde Panos dans les dernières étapes du jeu pour s’en sortir.

Mais juste au moment où presque tout le monde pensait qu’ils allaient sortir, ils étaient entrés. “Pour faire quelque chose de grand, il faut un peu de chance”, a déclaré Guijarro. L’Espagne avait été désespérément malchanceuse : elle avait perdu la gagnante du Ballon d’Or (Alexia Putellas) et la finaliste du Ballon d’Or (Jennifer Hermoso) avant le tournoi. Vous essayez d’enlever ça à n’importe quelle équipe. Ils avaient concédé après 49 secondes le jour de l’ouverture. L’Allemagne avait été douée d’une avance par une horrible erreur, un moment de folie. Et puis ils avaient joué aussi bien que n’importe qui dans n’importe quel match et avaient perdu. Le but qui l’a changé, pensaient-ils, aurait dû être une faute. Franchement, ils se sont sentis trompés. Et en dernière analyse, ils leur avaient fait ça.

Quatorze buts marqués par l’Angleterre. Quatorze. Ils n’en avaient concédé aucun. Et puis c’est arrivé. L’Angleterre avait été prise au bord du gouffre, obligée de souffrir pour sa survie.

Faites des choix tout au long du Championnat d’Europe féminin pour un tir à 5 000 $.

Faites vos choix

“Ce que nous avons vu suggère qu’aucune équipe n’était meilleure que l’Espagne”, a déclaré Vilda. Il a insisté: “Nous avons un grand avenir. La prochaine fois, espérons que le vent soufflera en notre faveur.”

“Nous devons réessayer”, a déclaré l’attaquant Athenea del Castillo. Bonmati a déclaré qu’elle ne voulait pas prendre sa retraite sans avoir remporté un tournoi majeur. Elle n’a que 24 ans et la preuve était qu’elle n’aurait peut-être pas à le faire. Mais pas celui-ci. En dernière analyse, ils avaient également perdu.

Bonmati et l’attaquante Mariona Caldentey en particulier avaient été étonnantes. Bonmati était une “blague”, a déclaré un commentateur britannique, la meilleure joueuse qu’il ait vue, une dont le toucher et le contrôle rapproché étaient tels qu’elle pouvait “dribbler autour de vous dans une cabine téléphonique”. Elle contrôlait tout.

“Mon père dit que je suis comme un policier”, a-t-elle dit, “dirigant la circulation”.

Mais alors quoi? Elle avait été joueuse du match à deux reprises, contre la Finlande et le Danemark. Elle l’aurait sûrement été à nouveau, mais pour cette règle écrite, elle doit être gagnante. Et pourtant interrogée à ce sujet, elle a haussé les épaules.

“Deux MVP et une assez bonne performance. …”

“Très,” répondit quelqu’un.

“Merci”, dit-elle tranquillement, “mais ça ne sert à rien : nous sommes en quarts. Les récompenses individuelles n’ont pas d’importance : je voulais partir d’ici avec les champions par équipe.”

Une joueuse a admis qu’elle n’arrivait toujours pas à y croire le lendemain, déjà à la maison avant même qu’elle ait sombré. Et le capitaine Paredes avait du mal à l’articuler, le vide.

“C’est une occasion perdue”, a-t-elle déclaré.

Tout cela emporté en un instant, la fin arrive vite.