L’Euro 2020 sera remporté par au moins un joueur de Chelsea, mais quel club compte le plus de demi-finalistes ?

Cela fait un peu plus d’un mois que les fans de Chelsea ont célébré leur victoire en Ligue des champions, et ils peuvent désormais revendiquer une part encore plus grande de la gloire européenne, quelle que soit l’équipe nationale qui remporte l’Euro 2020.

L’équipe étoilée de Thomas Tuchel contient au moins un joueur représentant chacune des quatre nations restantes à l’Euro 2020.

Donc, peu importe qui l’emporte dans la demi-finale de mardi entre l’Espagne et l’Italie ou le choc de mercredi entre l’Angleterre et le Danemark (les deux matchs EN DIRECT sur ESPN et ESPN + à 15 h HE aux États-Unis), les Bleus sont assurés d’avoir au moins un joueur à la maison avec une médaille de vainqueur.

Au total, il reste sept joueurs de Chelsea dans le tournoi, avec Monture maçon, Reece James, Ben Chilwell (Angleterre), Jorginho et Emerson Palmieri (Italie), César Azpilicueta (Espagne) et Andreas Christensen (Danemark) tous en lice pour soulever le Trophée Henri Delaunay à Wembley dimanche (EN DIRECT sur ESPN et ESPN+ à 15 h HE aux États-Unis).

Cependant, il y a encore un autre club qui a plus de joueurs dans le mix à l’Euro 2020, et il se trouve qu’il s’agit de l’un des plus grands rivaux de Chelsea la saison dernière.

Quels clubs ont le plus de joueurs à l’Euro 2020 ?

Naturellement, plusieurs des joueurs encore impliqués pourraient être amenés à être transférés ailleurs cet été. Ici, nous prenons en compte le club avec lequel chaque joueur était inscrit (de façon permanente ou en prêt) au moment où les équipes de l’Euro 2020 ont été finalisées.

Manchester City (8)

Aymeric Laporte, Eric Garcia, Rodri, Ferran Torres, Kyle Walker, Pierre Pierre, Phil Foden, Rahim Sterling

Chelsea (7)

Emerson Palmieri, Jorginho, Cesar Azpilicueta, Ben Chilwell, Reece James, Mason Mount, Andreas Christensen.

Juventus (5)

Giorgio Chiellini, Léonard Bonucci, Federico Chiesa, Federico Bernardeschi, Alvaro Morata

Barcelone (4)

Jordi Alba, Sergio Busquets, Pedro, Martin Braithwaite

Manchester United (4)

David de Géa, Luc Shaw, Harry Maguire, Marcus Rashford

Naples (4)

Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Lorenzo Insigne, Fabien Ruiz

Atalante (3)

Rafael Toloi, Matteo Pessina, Joakim Maehle

Atlético Madrid (3)

Marcos Llorente, Koke, Kieran Trippier

Borussia Dortmund (3)

Jude Bellingham, Jadon Sancho, Thomas Delaney

FC Copenhague (3)

Mathias Jorgensen, Nicolaï Boilesen, Jonas Vent

Inter Milan (3)

Alexandre Bastoni, Nicolo Barella, Christian Eriksen

Paris Saint-Germain (3)

Alexandre Florenzi, Marco Verratti, Pablo Sarabia

Sassuolo (3)

Manuel Locatelli, Domenico Berardi, Giacomo Raspadori

Milan AC (2)

Gianluigi Donnarumma, Simon Kjaer

Brighton & Hove Albion (2)

Robert Sanchez, Ben Blanc

Villa Aston (2)

Tyrone Ming, Jack Grealish

Brentford (2)

Christian Norgaard, Mathias Jensen

Everton (2)

Jordan Pickford, Dominique Calvert-Lewin

Latium (2)

Francesco Acerbi, Ciro Immobile

Leeds United (2)

Diego Llorente, Kalvin Phillips

Liverpool (2)

Thiago Alcantara, Jordan Henderson

RB Leipzig (2)

Dani Olmo, Yussuf Poulsen

Rome (2)

Léonard de Spinazzola, Bryan Cristante

Turin (2)

Salvatore Sirigu, Andrea Belotti

Tottenham Hotspur (2)

Harry Kane, Pierre-Emile Hojbjerg

Valence (2)

José Gaya, Daniel Wass

Villarréal (2)

Pau Torres, Gérard Moreno

Vagabonds de Wolverhampton (2)

Adama Traoré, Conor Coady

Arsenal (1)

Bukayo Saka

Athlétisme Bilbao (1)

Unai Simon

Bologne (1)

Andreas Skov Olsen

Fiorentina (1)

Gaetano Castrovilli

Fulham (1)

Joachim Andersen

Hoffenheim (1)

Robert Skov

Ville de Leicester (1)

Kasper Schmeichel

Malmö (1)

Anders Christiansen

FC Midtjylland (1)

Jonas Lossl

Agréable (1)

Kasper Dolberg

Parme (1)

Andreas Corneille

Real Sociedad (1)

Mikel Oyarzabal

Sampdoria (1)

Mikkel Damsgaard

Schalke (1)

Frederik Ronnow

Sheffield United (1)

Aaron Ramsdale

Southampton (1)

Jannik Vestergaard

Udinese (1)

Jens Stryger Larsen

West Bromwich Albion (1)

Sam Johnstone

West Ham United (1)

Riz Declan





Demi-finalistes de l’Euro 2020 par équipe nationale

Italie

Juventus (4) : Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Federico Chiesa, Federico Bernardeschi

Naples (3) : Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Lorenzo Insigne Sassuolo (3) : Manuel Locatelli, Domenico Berardi, Giacomo Raspadori

Atalante (2) : Rafael Toloi, Matteo Pessina

Chelsea (2) : Emerson Palmeiri, Jorginho

Inter Milan (2) : Alessandro Bastoni, Nicolo Barella

Lazio (2) : Francesco Acerbi, Ciro Immobile

Paris Saint-Germain (2) : Alessandro Florenzi, Marco Verratti

Rome (2) : Leonardo Spinazzola, Bryan Cristante

Turin (2) : Salvatore Sirigu, Andrea Belotti

Milan AC (1) : Gianluigi Donnarumma

Fiorentina (1) : Gaetano Castrovilli

Espagne

Manchester City (4) : Aymeric Laporte, Eric Garcia, Rodri, Ferran Torres

Barcelone (3) : Jordi Alba, Sergio Busquets, Pedri

Atlético Madrid (2) : Marcos Llorente, Koke

Villarreal (2) : Pau Torres, Gérard Moreno

Athletic Bilbao (1) : Unai Simon

Brighton & Hove Albion (1) : Robert Sanchez

Chelsea (1) : César Azpilicueta

Juventus (1) : Alvaro Morata

Leeds United (1) : Diego Llorente

Liverpool (1) : Thiago Alcantara

Manchester United (1) : David de Gea

Naples (1) : Fabian Ruiz

Paris Saint-Germain (1) : Pablo Sarabia

RB Leipzig (1) : Dani Olmo

Real Sociedad (1) : Mikel Oyarzabal

Valence (1) : José Gaya

Wolverhampton Wanderers (1) : Adama Traoré

Angleterre

Manchester City (4) : Kyle Walker, John Stones, Phil Foden, Raheem Sterling

Chelsea (3) : Ben Chilwell, Reece James, Mason Mount

Manchester United (3) : Luke Shaw, Harry Maguire, Marcus Rashford

Aston Villa (2) : Tyrone Mings, Jack Grealish

Borussia Dortmund (2) : Jude Bellingham, Jadon Sancho

Everton (2) : Jordan Pickford, Dominic Calvert-Lewin

Arsenal (1) : Bukayo Saka

Atlético Madrid (1) : Kieran Trippier

Brighton & Hove Albion (1) : Ben White

Leeds United (1) : Kalvin Phillips

Liverpool (1) : Jordan Henderson

Sheffield United (1) : Aaron Ramsdale

Tottenham (1) : Harry Kane

West Brom (1) : Sam Johnstone

West Ham (1) : Riz Declan

Wolverhampton Wanderers (1) : Conor Coady

Danemark

FC Copenhague (3) : Mathias Jorgensen, Nicolai Boilesen, Jonas Wind

Brentford (2) : Christian Norgaard, Mathias Jensen

Milan AC (1) : Simon Kjaer

Atalante (1) : Joakim Maehle

Barcelone (1) : Martin Braithwaite

Bologne (1) : Andreas Skov Olsen

Borussia Dortmund (1) : Thomas Delaney

Chelsea (1) : Andreas Christensen

Leicester City (1) : Kasper Schmeichel

FC Midtjylland (1) : Jonas Lossl

Fulham (1) : Joachim Andersen

Hoffenheim (1) : Robert Skov

Inter Milan (1) : Christian Eriksen

Malmö (1) : Anders Christiansen

Nice (1 : Kasper Dolberg

Parme (1) : Andreas Corneille

RB Leipzig (1) : Yussuf Poulsen

Sampdoria (1) : Mikkel Damsgaard

Schalke (1) : Frederik Ronnow

Southampton (1) : Jannik Vestergaard

Tottenham (1) : Pierre-Emile Hojbjerg

Udinese (1) : Jens Stryger Larsen

Valence (1) : Daniel Wass