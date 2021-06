L’Euro 2020 n’est pas terminé pour Kevin de Bruyne ou Eden Hazard, déclare l’entraîneur belge Roberto Martinez

Kevin De Bruyne et Eden Hazard sont suffisamment en forme pour rester avec l’équipe belge de l’Euro 2020 malgré les blessures subies lors de la victoire des huitièmes de finale dimanche contre le Portugal, a déclaré lundi l’entraîneur Roberto Martinez. Le milieu de terrain de Manchester City De Bruyne s’est blessé à la cheville tandis que le capitaine Hazard a souffert d’un problème musculaire et a été remplacé à la 87e minute. La paire a eu des scans pour diagnostiquer l’étendue de leurs blessures et Martinez a déclaré qu’ils pourraient encore jouer un rôle dans le quart de finale de vendredi contre l’Italie à Munich.

« J’ai des nouvelles positives à propos de Kevin De Bruyne et d’Eden Hazard », a déclaré Martinez.

« Ils n’ont pas subi de dégâts majeurs et sont restés avec l’équipe.

« Notre principale préoccupation pour le moment est le temps car le match contre l’Italie arrive rapidement. Kevin et Eden ne seront probablement pas en forme à 100%, mais nous utiliserons chaque jour pour les rendre aussi en forme que possible.

« Si nous nous qualifions, ils seront de toute façon prêts pour la demi-finale. »

La Belgique, l’équipe la mieux classée au monde, a perdu le gardien de deuxième choix Simon Mignolet à cause d’une blessure au genou, et Thomas Kaminski sans sélection prend sa place.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici