L’Euro 2020 espagnol, le chaos du COVID-19 « n’est pas agréable » mais j’ai connu pire

Le sélectionneur espagnol Luis Enrique a admis que la situation de l’équipe nationale « n’est pas agréable » – les joueurs n’ayant pas pu s’entraîner ensemble quelques jours après leurs débuts à l’Euro 2020 – mais a ajouté : « J’ai connu pire ».

Le test COVID-19 positif du capitaine Sergio Busquets dimanche a commencé une semaine de perturbations pour l’Espagne avec l’équipe en quarantaine, ratant son dernier match amical d’avant-tournoi et subissant des tests quotidiens au milieu des craintes d’une épidémie dans le camp.

Un deuxième test positif, pour le défenseur Diego Llorente, est désormais considéré comme un faux positif, mais des doutes subsistent quant à savoir quand l’équipe pourra s’entraîner collectivement et quand elle sera vaccinée avant son premier match de groupe contre la Suède à Séville le Lundi.

L’Espagne a confirmé plus tard que tous les joueurs avaient été testés négatifs lors d’une dernière série de tests effectués jeudi.

« Sur le plan personnel, ce n’est pas agréable, les résultats mettent du temps à arriver », a déclaré Luis Enrique lors d’une conférence de presse jeudi. « Les laboratoires font leur travail aussi bien que possible. Nous faisons les tests PCR dès le matin pour que le laboratoire puisse nous donner les résultats avant l’entraînement… Nous sommes préparés à l’adversité. Ce n’est pas une situation agréable, mais J’ai connu bien pire. »

L’entraîneur faisait référence au décès de sa fille de neuf ans, Xana, en 2019, qui l’a contraint à se retirer temporairement de son poste.

« Pour moi, ce sont des trucs d’enfants, par rapport à certaines choses que j’ai eu à vivre », a-t-il ajouté.

Luis Enrique a décrit le test positif de Busquets comme « une surprise », car l’équipe était dans une bulle depuis sept jours, subissant des tests réguliers, quand cela s’est produit.

« Nous avons suivi tous les protocoles, peut-être même plus strictement que ne l’exige l’UEFA », a-t-il déclaré. « Dimanche, tout a changé. Le staff médical a pris des mesures et nous avons entamé un protocole encore plus exigeant, en s’entraînant individuellement. Vous pouvez imaginer à quel point c’est complexe… L’attitude des joueurs a été exemplaire. »

Il a confirmé que Busquets reviendrait dans l’équipe, chaque fois qu’il serait disponible, affirmant que le milieu de terrain de Barcelone allait « bien » et « asymptomatique ».

Mercredi, la chaîne nationale espagnole RTVE a annoncé que la vaccination des joueurs avait finalement été approuvée, bien que Luis Enrique ait déclaré que l’équipe nationale n’avait pas encore reçu de confirmation officielle et que le temps presse avant le début de l’Euro 2020.

« Nous contrôlons ce que nous pouvons contrôler », a-t-il déclaré. « Nous accepterons toute décision prise par les responsables… J’aurais aimé, et [RFEF president Luis Rubiales] aurait aimé aussi, que cela se fasse au bon moment, lorsque l’équipe a été nommée. Mais nous acceptons les décisions prises. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait que les joueurs ne subissent des effets secondaires, il a ajouté : « Pour l’instant, rien n’indique qu’ils seront vaccinés demain ou après-demain. Je veux que les joueurs entrent dans les matchs dans les meilleures conditions. «

Il a également émis une note positive, affirmant que l’Espagne restait « sans aucun doute » parmi les favoris pour remporter la compétition.

« Nous ne sommes pas les favoris, car le favori est le champion », a-t-il déclaré. « Mais nous sommes parmi six ou sept favoris, sans aucun doute. Quand je regarde les matchs, comme notre match nul avec le Portugal [on Friday], je suis encore plus motivé. »