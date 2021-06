L’Euro 2020 espagnol espère que Luis Enrique sera moins têtu

Tous ceux qui sont allés dans un gymnase seront parfaitement conscients de la phrase : « La définition de la folie est de faire la même chose encore et encore et d’attendre des résultats différents.

Maintenant, je peux vous promettre qu’il n’est pas question de la santé mentale de Luis Enrique, et qu’il n’a pas besoin de beaucoup de temps dans un gymnase étant donné qu’il est probablement encore plus mince et plus dur qu’il ne l’était en tant que footballeur vainqueur du Real Madrid et de Barcelone. La conclusion logique est donc qu’il va reconnaître la futilité que l’Espagne continue exactement comme elle l’a été et espère simplement que « ce sera différent ou mieux ou plus réussi cette fois » lorsqu’elle affrontera la Slovaquie mercredi — diffusion EN DIRECT, 11 h 30 HE, ESPN + (États-Unis uniquement) — dans leur dernier match de groupe de l’Euro 2020.

Vous pouvez oublier l’idée qu’il abandonne soudainement son penchant à presser ses adversaires en haut du terrain ou à essayer de dominer un match. Le coup de poing, le cordage, les pourcentages, un style pragmatique : rien de tout cela ne lui plaît, ne l’a jamais fait ou ne le fera jamais. Le malaise dont souffre l’Espagne – en termes de boxe, ils sont stylistiquement attrayants, ils sont en bonne entaille et ils ont du cachet, mais ils n’ont pas de coup de grâce et ils sont progressivement menacés par des combattants de moindre importance qui lancent un faneur de temps en temps – n’est pas un phénomène récent. Parfois La Roja rencontrera une équipe fatiguée ou naïve, et la frappera.

Les choses semblaient réglées sous Julen Lopetegui, et les jours de la lettre rouge battaient l’Italie 3-0 en 2017, puis l’Argentine 6-1 le printemps suivant. Dommage qu’il ait été séduit par le chant des sirènes de Florentino Perez à la veille de la Coupe du monde 2018, puis mâché et craché par l’impitoyable machine du Real Madrid. Quelque chose de spécial se préparait à l’époque.

Luis Enrique a aidé à remettre l’Espagne sur les rails depuis qu’il a pris ses fonctions d’entraîneur en 2019, mais la prochaine étape consiste à faire preuve de flexibilité avec son équipe au lieu de les forcer à s’adapter d’une manière qui nuit à leurs résultats. Diego Souto/Images sportives de qualité/Getty Images

Sous Luis Enrique, il y a eu des parallèles. L’écrasement 6-0 de la Croatie, finaliste de la Coupe du monde en septembre 2018, devait beaucoup aux absences des joueurs et à l’épuisement, mais c’était tout de même une bagarre notable autour du terrain d’Elche où l’on avait l’impression que l’Espagne pouvait marquer à volonté et peut-être en avoir un autre quatre ou cinq dans leurs réservoirs.

L’autre frénésie de joie plus récente a été la démolition tout à fait étonnante 6-0 de l’Allemagne en novembre dernier. Joachim Low, pour des raisons d’honneur et de philosophie personnelle, voulait se mesurer à une équipe espagnole qui revenait d’un tirage au sort terne, nerveux et presque désastreux en Suisse. UNE Mannschaft masterclass ne semblait pas impossible. À la fin des 90 minutes, l’Allemagne était confuse, étourdie et appelait ses mères. Tout ce que Luis Enrique a essayé s’est bien passé et, franchement, il nous avait dit qu’une vraie victoire écrasante était imminente sur la base de ce dont il était témoin à l’entraînement. Gloire.

Mais le fait frappant à affronter est que ce sont les exceptions qui confirment la règle. Pendant des mois, la plupart des équipes examinent le potentiel de l’Espagne et disent « Je ne veux pas danser, mais je me tiendrai volontiers sur vos gardes ». Les équipes qui sont têtues, qui absorbent la pression, qui jouent au compteur, et surtout les équipes qui peuvent monter 1-0 ont de très bonnes chances de voir une équipe espagnole tiède, pâle et édentée se faire particulièrement harceler et perdre confiance en même temps temps.

Luis Enrique a parlé mardi du fait que ses joueurs étaient « débloqués » et du torrent de forme et de prise de risque qui pourrait s’ensuivre. Et je le crois. Mais en ce moment, les matchs nuls contre la Suède et la Pologne sont presque identiques à ce que son équipe a vécu contre la Suisse, la Grèce et la Géorgie ces derniers mois. Je ne suis pas un grand croyant dans la phrase espagnole (certes) mignonne qui « La pelota no queria entrar, » ou » le ballon ne voulait pas entrer. » Lorsque vous investissez de la personnalité, du libre arbitre et de l’autodétermination dans un ballon de football, je pense que vous avez un peu de mal. Le ballon n’a pas vraiment voulu entrer pour Espagne très souvent au cours des deux dernières années, exception faite des exceptions susmentionnées.

Cette semaine, il était intéressant d’entendre l’ancien milieu de terrain du Real Madrid et des Pays-Bas Rafael van der Vaart mettre la botte aussi vigoureusement qu’il l’a fait avec ses critiques acerbes de l’Espagne. Tout comme lui et ses coéquipiers lors de la finale de la Coupe du monde 2010, lorsqu’ils ont littéralement essayé de chausser, je pense qu’il a raté sa cible et s’est classé deuxième.

L’Espagne a marqué le premier but contre la Pologne lors de son deuxième match à l’Euro, mais n’a pas pu s’accrocher pour gagner car les inquiétudes concernant les niveaux de performance de cette équipe continuent de croître. Lluis Gene/AP Photo

Tout d’abord Koke, un fidèle La Roja soldat, a effectué un retour en force en disant « avoir beaucoup vu Van der Vaart parce qu’il est le joueur hollandais capturé dans la photo d’Andres Iniesta marquant le but de la finale de la Coupe du monde ». Si les attaquants de Luis Enrique pouvaient ranger le ballon avec le même style joyeux et méchant que Koke l’a fait pour Van der Vaart, alors La Roja seraient des gagnants potentiels de l’Euro.

Mais le Néerlandais avait tort d’une autre manière. La principale raison pour laquelle certains matchs de l’Espagne sont à la fois tendus et un peu répétitifs est qu’il y a une tranche d’équipes qui ne se soucient pas de l’attrait d’un match ; ils sont heureux de défendre, de bousculer, de se surpasser et de saisir ce qu’ils peuvent sur la terre brûlée. L’Espagne n’a peut-être pas de coup de grâce, mais elle bob et jab et tisse et frappe le corps avec les meilleurs d’entre elles – elles essaient de gagner aux points s’ils ne peuvent pas mettre leur adversaire à plat sur le pont. Ils ne sont pas négatifs, et ils ne sont pas ennuyeux… ils sont juste un peu doux à l’avant.

Ce qui nous ramène à la définition de la folie – une définition qui pourrait être étendue pour ne pas amener Iago Aspas et Jesus Navas à ce tournoi, bien que ce soit peut-être une conversation pour un autre jour.

Ce que Luis Enrique a en son pouvoir, c’est de s’attendre à des résultats différents en changeant son schéma – pas un redémarrage complet, mais un rafraîchissement. Marcos Llorente, le producteur d’un total de 25 buts (répartis entre ceux qu’il a marqués et ceux qu’il a aidés) cette saison ne devrait, en aucun cas, jouer à l’arrière droit. Cela doit changer. Soit c’est un milieu de terrain droit offensif, soit au pire un arrière droit. Et le concept d’aile arrière ouvre la porte à un changement de configuration de 4-3-3 à 3-5-2.

Groupe E GP W ré L DG STP Suède – Q 2 1 1 0 +1 4 Slovaquie 2 1 0 1 0 3 Espagne 2 0 2 0 0 2 Pologne 2 0 1 1 -1 1 Les deux premiers et les quatre meilleurs tiers se qualifient

Il est peu probable que Luis Enrique accepte la pression généralisée pour un changement significatif de la part des fans et des médias : cet entêtement est un élément fondamental de sa composition. Tout au long de sa carrière à ce jour, cela a été un atout majeur.

Cela réduit les chances qu’il passe à trois à l’arrière. Mais c’est un système dans lequel Pedri, Jordi Alba et Sergio Busquets ont prospéré cette saison. C’est un système qui a permis à Koke et Llorente de remporter le titre espagnol et c’est un système qui, une fois imposé à Chelsea par Thomas Tuchel, a contribué à faire de Cesar Azpilicueta un incontournable de l’équipe et un vainqueur de la Ligue des champions.

Azpilicueta à l’arrière central droit dans un 3-5-2 aiderait également à placer Aymeric Laporte dans une position où il est beaucoup plus à l’aise sur son pied (gauche) plus fort. L’approvisionnement des ailiers comme Llorente et Alba, ou Jose Gaya, serait de la viande et des boissons à Alvaro Morata et Gerard Moreno à l’avant.

Busquets sera de retour à la place de Rodri, qui a fêté son anniversaire mardi en subissant des claques sur la nuque et la nuque de ses coéquipiers qui ont aligné une haie d’honneur puis asséné des piqûres »collejas » pour féliciter le pauvre garçon. Traditions, hein ? Le Catalan n’est peut-être pas encore à son apogée, n’ayant pas beaucoup joué au football récemment, mais son cerveau est brillant et il aime l’approche push-prompt-prise pour attaquer le milieu de terrain et je pense il adorera essayer de défaire la Slovaquie.

Franchement, si l’Espagne ne peut pas vaincre une équipe slovaque qui a récemment lutté un peu contre des rivaux très modérés, alors elle ne mérite pas d’être dans les 16 derniers. Mais elle le peut et elle le fera.

La clé pour éviter les accusations de folie est simplement quelques retouches intelligentes et en retard.