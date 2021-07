L’Euro 2020 d’Angleterre se déroule jusqu’à Gareth Southgate, les joueurs ne répétant pas les erreurs de leurs prédécesseurs

Après avoir vécu près d’un quart de siècle en Angleterre et avoir couvert l’équipe nationale pendant une grande partie de ce temps, je peux vous dire que cette course vers la demi-finale est différente. (Dans le bon sens, je m’empresse d’ajouter, bien que cela ne signifie évidemment pas qu’ils gagneront l’Euro 2020 ; l’histoire montre qu’ils ne finissent généralement pas avec un trophée.)

Ne vous y trompez pas, certaines choses sont identiques. Peu de pays, du moins parmi les plus grands, ont la capacité de passer de l’extase à l’abattement sur la base d’un seul résultat, par exemple.

Gagnez et vous entendrez des experts et des fans – du moins ceux qui font le plus de bruit – parler de la façon dont l’Angleterre peut battre n’importe qui et comment tout le monde avec Trois Lions sur leur chemise est « de classe mondiale », ou, comme ils aiment pour dire « à peu près ». Perdez et ils sont au mieux des ineptes sans espoir, au pire un tas gâté et ingrat de taches désintéressées sur le caractère national.

Cela ne veut pas dire que les médias et les supporters d’autres pays ne s’emportent pas lorsqu’ils excellent, ou ne se transforment pas en villageois en colère avec des fourches et des torches lorsqu’ils sous-performent. Ils le font certainement ; c’est juste qu’il n’y a normalement pas de retournement à 180 degrés d’un match à l’autre.

Mais bien que cette partie n’ait pas changé à propos de l’Angleterre, ce qui a beaucoup à voir avec l’homme qui dirige l’équipe, Gareth Southgate, et un peu à voir avec le type de joueurs qui composent son équipe. Voici cinq façons dont ce côté est différent.

– Euro 2020 sur ESPN : Streamez des matchs EN DIRECT, des replays (US)

– European Soccer Pick ‘Em: Rivalisez pour gagner 10 000 $

– Calendrier et calendrier des matchs de l’Euro 2020

1. Southgate est sympathique, humble et normal

Le manager de l’Angleterre est probablement plus accessible que n’importe lequel de ses sept prédécesseurs permanents. Rappelons-nous que la liste comprend un gars qui a perdu son emploi après avoir dit qu’il croyait en la réincarnation et que les personnes handicapées étaient punies pour des péchés dans une vie antérieure (Glenn Hoddle), un gars qui a démissionné à l’improviste dans une interview d’après-match à Wembley (Kevin Keegan), un gars qui a eu une liaison avec un employé de la Football Association et qui a été dupé par un homme habillé en riche cheikh (Sven Goran Eriksson), un gars qui a démissionné parce que la FA l’a forcé à dépouiller son capitaine de le brassard (Fabio Capello) et un gars qui a dû partir après un seul match à cause d’une piqûre d’infiltration qui l’a vu parler de « contournement des règles » pour inscrire des joueurs (Sam Allardyce).

Maintenant, il y a un contexte et un autre aspect à tout ce qui précède et rien de tout cela ne signifie que les gestionnaires susmentionnés étaient pires que Southgate; en fait, d’un point de vue purement footballistique, la plupart étaient sans doute meilleurs. Mais cela signifie que l’actuel patron de l’Angleterre a réussi à éviter la controverse et le drame à un degré que d’autres ne l’ont pas fait. De plus, il l’a fait tout en étant humble et sérieux, des traits que les gens trouvent attrayants.

2. Southgate n’est pas indûment influencée par les médias

Qu’il s’agisse de jouer Kieran Trippier à l’arrière gauche (et de ne pas jouer du tout Ben Chilwell), de rester avec Kalvin Phillips au milieu de terrain, de faire de Raheem Sterling un match ou de lancer Bukayo Saka contre l’Allemagne, Southgate a pris une série de décisions que la plupart pourraient décrire ainsi en dehors de la sagesse populaire. La même sagesse populaire, c’est-à-dire qui a contraint les anciens managers à mettre Frank Lampard, Steven Gerrard et, parfois, Paul Scholes, dans le même milieu de terrain.

Southgate ne panique pas non plus lorsque les performances laissent les critiques insatisfaits, comme le match nul 0-0 contre l’Écosse ou la seconde mi-temps contre la République tchèque en phase de groupes, cette dernière ayant vu l’Angleterre s’efforcer d’enregistrer 0,0 buts attendus (ce qui est franchement difficile à faire ).

Il a un plan, il s’y tient et il sait que, s’il peut être jugé à court terme sur la qualité du jeu de ses équipes (et donc risquer d’être malmené par les médias), à long terme, il sera jugé sur leur progression. tournois (et, jusqu’à présent, tout va bien).

Southgate obtient un concept de base que d’autres semblent manquer : le football de club – avec sa saison de championnat de 38 matchs – récompense généralement les équipes qui attaquent et jouent bien, créant plus qu’elles n’en concèdent. Le football de tournoi, en revanche, est un animal différent, où la prise de risque est déconseillée.

La France a gagné lors de la dernière Coupe du monde en s’asseyant essentiellement profondément, ne concédant pas et en attendant que les superstars à l’autre bout fassent quelque chose de spécial. L’Angleterre n’est pas allée aussi loin – et peut-être pas, étant donné que Philips n’est pas Paul Pogba, Declan Rice n’est pas N’Golo Kante, Sterling n’est pas Antoine Griezmann et il n’y a pas de Kylian Mbappe en vue – mais le concept n’est pas différent.

L’approche de Gareth Southgate a permis de créer une équipe à l’aise en situation de tournoi. Getty Images

3. Les joueurs anglais semblent vouloir être là

Après la plupart des déceptions du tournoi ces dernières années, les médias anglais menaient leurs enquêtes sur ce qui n’allait pas. Ce serait un processus familier. Les décisions du coach seraient critiquées (toujours) et, généralement, il y aurait une grande théorie, impliquant parfois un bouc émissaire individuel, comme David Beckham en 1998 ou David Seaman en 2002 ou Wayne Rooney la plupart du temps, et constatant parfois une déréliction collective du devoir.

Inévitablement, un autre des sous-thèmes à venir était de savoir si ces joueurs voulaient vraiment porter les Trois Lions et s’il y avait des rivalités intestines qui ont déchiré le groupe. Eriksson a fait remarquer comment les joueurs mangeaient et traînaient avec leurs coéquipiers de club, d’autres managers ont expliqué comment les joueurs se sentaient « moins protégés » avec l’Angleterre qu’au niveau du club et d’autres ont encore noté comment les joueurs pensaient que c’était une « corvée », compte tenu de l’environnement autour de l’équipe nationale.

Et quand les choses ont mal tourné, il y a eu, ponctuel comme toujours, une histoire qui a fait son chemin dans les médias nationaux. Peut-être que si l’Angleterre est battue par le Danemark mercredi (15 h HE, EN DIRECT sur ESPN), le cycle sera répété.

Je ne pense pas, cependant, car il n’y en avait pas après la défaite en demi-finale de la Coupe du monde contre la Croatie en 2018 et tout indique que, contrairement aux expéditions précédentes, il n’y a pas de poison dans ce camp anglais. Le mérite en revient non seulement à Southgate, mais aussi à ce groupe de joueurs.

4. Ce groupe a le bon mélange de chefs et de fantassins

2 Liés

Il ne fait aucun doute qu’en termes de force en profondeur, notamment dans les positions d’attaque, cette Angleterre est aussi forte que n’importe quelle équipe non francophone en Europe. Mais il y a aussi de l’humilité envers les joueurs que Southgate a le plus confié au cours des dernières semaines. Il y a très peu de types de mâles dominants, les yeux sur moi et les superstars parmi les habitués, par rapport à l’année dernière.

Rice, Phillips et Jordan Pickford regardent la Ligue des champions à la télévision. Les trois joueurs de Man City sont importants pour leur club sans être indispensables, en partie à cause de la forte éthique collective de Pep Guardiola, en partie à cause du talent qui les entoure. Mason Mount n’est pas encore un A-lister. Luke Shaw joue pour Man United, mais a eu sa part de revers. Harry Maguire est un leader naturel, mais il était à Hull City jusqu’à l’âge de 24 ans.

La seule exception est Harry Kane, qui porte Tottenham sur son dos depuis de nombreuses années, mais en termes d’ego et de personnalité, il ne sera pas confondu de sitôt avec Zlatan Ibrahimovic. C’est une équipe de cols bleus pour un style de jeu de cols bleus, avec de nombreux talents et des changeurs de jeu tournant dans et hors du banc, que ce soit Jadon Sancho ou Phil Foden ou Jack Grealish ou Saka. Ce n’est pas une équipe construite autour de deux ou trois individus – sans doute, Kane à part, même si vous l’avez vu faire de longues périodes sans service et il ne s’est pas plaint – et cela le rend différent.

5. Le succès engendre le succès et la confiance

Cela semble également différent pour la simple raison que de nombreux joueurs savent à quoi ressemble le succès de l’équipe nationale. L’Angleterre n’a atteint les demi-finales des tournois majeurs que six fois, Southgate et une grande partie de cette équipe l’ayant fait deux fois, tout comme Sir Alf Ramsey and Co. en 1966 et 1968.

L’Angleterre avait passé plus de 20 ans sans atteindre le dernier carré d’une compétition, avant que Southgate ne les emmène là-bas en Russie. Cela ne veut pas dire que la pression est coupée, mais ce n’est pas anodin, car une fois qu’un cycle commence, il est difficile de ralentir.

Une fois que vous avez fait l’expérience de la réalisation de quelque chose de significatif, il devient plus facile de le refaire. Cette équipe d’Angleterre ne joue pas avec arrogance, mais les joueurs semblent avoir une confiance tranquille. Et cela peut être encore plus important.

L’Angleterre de Southgate a réussi à briser la boucle de rétroaction du drame et de la déception. Pas nécessairement en jouant un meilleur football ou en ayant de meilleurs joueurs – du moins en termes de ceux qui arrivent sur le terrain – mais dans la façon dont ils se comportent et la façon dont l’environnement du camp se projette au-delà d’eux.

Cela ne dépend peut-être pas entièrement du gestionnaire. Ce sont peut-être les joueurs. Ce sont peut-être les fans et les médias qui, après 18 mois de pandémie, sont juste un peu plus détendus et heureux et veulent mettre en avant les points positifs.

Cela peut également être suffisant ou non pour gagner l’Euro, mais c’est un spectacle sacrément différent du passé.