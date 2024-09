L’EUR/USD se maintient près de 1,1150 avant les données PMI de la zone euro

L’euro est la monnaie des 20 pays de l’Union européenne qui appartiennent à la zone euro. C’est la deuxième monnaie la plus échangée au monde derrière le dollar américain. En 2022, elle comptabilisé pour 31 % de toutes les transactions de change, avec un chiffre d’affaires quotidien moyen de plus de 2,2 billions de dollars par jour. L’EUR/USD est la paire de devises la plus échangée au monde, comptabilité pour une réduction estimée à 30 % sur toutes les transactions, suivi par l’EUR/JPY (4 %), l’EUR/GBP (3 %) et l’EUR/AUD (2 %).

La Banque centrale européenne (BCE), située à Francfort, en Allemagne, est la banque centrale de la zone euro. Elle fixe les taux d’intérêt et gère la politique monétaire. Son mandat principal est de maintenir la stabilité des prix, ce qui signifie soit contrôler l’inflation, soit stimuler la croissance. Son principal outil est la hausse ou la baisse des taux d’intérêt. Des taux d’intérêt relativement élevés, ou l’anticipation de taux plus élevés, profitent généralement à l’euro et vice versa. Le Conseil des gouverneurs de la BCE prend des décisions de politique monétaire lors de réunions qui se tiennent huit fois par an. Les décisions sont prises par les dirigeants des banques nationales de la zone euro et six membres permanents, dont la présidente de la BCE, Christine Lagarde.

Les données sur l’inflation dans la zone euro, mesurées par l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), constituent un élément économétrique important pour l’euro. Si l’inflation augmente plus que prévu, en particulier si elle dépasse l’objectif de 2 % de la BCE, elle oblige cette dernière à relever ses taux d’intérêt pour la ramener sous contrôle. Des taux d’intérêt relativement élevés par rapport à ses homologues sont généralement bénéfiques pour l’euro, car ils rendent la région plus attrayante pour les investisseurs internationaux qui souhaitent y placer leur argent.

Les données publiées permettent d’évaluer la santé de l’économie et peuvent avoir un impact sur l’euro. Des indicateurs tels que le PIB, les indices PMI du secteur manufacturier et des services, l’emploi et les enquêtes sur le sentiment des consommateurs peuvent tous influencer l’orientation de la monnaie unique. Une économie forte est bonne pour l’euro. Non seulement elle attire davantage d’investissements étrangers, mais elle peut également encourager la BCE à relever ses taux d’intérêt, ce qui renforcera directement l’euro. Dans le cas contraire, si les données économiques sont faibles, l’euro risque de chuter. Les données économiques des quatre plus grandes économies de la zone euro (Allemagne, France, Italie et Espagne) sont particulièrement importantes, car elles représentent 75 % de l’économie de la zone euro.