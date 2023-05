Leur troisième enfant – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : TLC

Joy-Anna (Duggar) Forsyth et son mari Austin Forsyth viennent d’accueillir leur troisième enfant ! La star de la télé-réalité s’est rendue sur Instagram le vendredi 19 mai pour partager la bonne nouvelle avec ses plus d’un million d’abonnés sur la plateforme. Sur une photo, elle a souri gentiment depuis un lit d’hôpital tout en berçant le bébé, dont le visage était visible. Austin s’est également blotti avec maman et enfant pour la photo radieuse. « Il est là! 💙 » elle a légendé la photo. « Merci à tous d’avoir prié… Maman et bébé se remettent bien. »

Le petit garçon rejoint son fils Gédéon et fille Evelyne Mae, qui est né en août 2020. Les fans de Joy-Anna se sont précipités sur le fil des commentaires pour jaillir sur le nouvel ajout à la famille. « Tellement heureux pour vous ! » a écrit un adepte, tandis qu’un autre a fait remarquer: « Félicitations ❤️ Je prie pour vous tous et votre nouveau fils précieux. » « Il est tellement adorable. Que Dieu le bénisse et vous tous », a commenté un troisième.

Joy-Anna a annoncé pour la première fois l’heureuse nouvelle qu’elle attendait son troisième enfant en octobre 2022 avec une autre publication sur les réseaux sociaux. « Nous avons essayé, et nous sommes tous les deux prêts à avoir le numéro trois », a-t-elle déclaré dans une vidéo YouTube émouvante le même jour. « Ou les bébés numéros trois et quatre », a déclaré Austin. « Ce ne serait pas cool ? »

« Nous sommes à un très bon endroit maintenant », a ajouté Joy-Anna en pleurant ouvertement. «Nous aimons notre famille et nous sommes prêts à nous agrandir, alors nous espérons vraiment, vraiment que nous tomberons enceintes. Ce serait fou si c’était des jumeaux. Ce serait amusant. » Plus tard dans la vidéo, l’heureux couple a vu ensemble les résultats de leur test de grossesse à domicile.

« NOUS SOMMES ENCEINTES de bébé #3 !!!! » le duo a sous-titré la vidéo. « Nous sommes EXSTATIQUES et avons hâte de tenir ce doux bébé dans nos bras en mai 2023 ! Nous apprécierions vos prières ces 7 prochains mois et demi pour une grossesse et un accouchement en toute sécurité.

Joy-Anna et Austin ont vécu une fausse couche déchirante en 2019, avant la naissance de leur fille Evelyn.

