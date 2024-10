Leur journalisme a déclenché un mouvement de protestation en Iran. Ils pourraient être emprisonnés à tout moment

Comme ça arrive7h08Leur journalisme a déclenché un mouvement de protestation en Iran. Ils pourraient être emprisonnés à tout moment

À tout moment, les journalistes Niloofar Hamedi et Elaheh Mohammadi pourraient être arrêtés et jetés en prison pour leur travail ayant contribué à déclencher un mouvement de protestation massif en Iran.

Les deux hommes, arrêtés pour la première fois en 2022, sont en liberté sous caution depuis janvier, lorsqu’ils ont fait appel de leur condamnation pour trois chefs d’accusation liés à leur couverture de la mort d’une jeune femme en garde à vue.

Cette semaine, ils ont appris que leurs peines avaient été réduites de près de moitié après l’abandon d’une des accusations. Mais ils risquent toujours cinq ans de prison – une peine qui, selon les autorités iraniennes, pourrait être exécutée à tout moment.

Le délai entre le prononcé de la sentence et son exécution est « une forme d’intimidation », a déclaré Hadi Ghaemi, directeur exécutif du Centre américain pour les droits de l’homme en Iran.

« Cela signifie qu’ils les maintiennent dans le flou », a-t-il déclaré. Comme ça arrive hôte Nil Köksal. « Ils n’auront pas la liberté d’effectuer leur travail et seront constamment surveillés. »

Annoncer la nouvelle du décès de Mahsa Amini

Mahsa Amini, une Iranienne kurde de 22 ans, est décédée le 16 septembre 2022, quelques jours seulement après avoir été arrêtée par la police des mœurs iranienne pour avoir prétendument violé la loi du pays sur le port obligatoire du foulard.

L’Iran a toujours soutenu qu’elle était morte d’une crise cardiaque, mais ses proches et ses partisans affirment qu’elle a été battue à mort par la police.

Sa mort a déclenché une vague de protestations à travers le pays dans ce qui est désormais connu sous le nom de mouvement Femme, Vie, Liberté. Il s’agit des plus grands troubles intérieurs en Iran depuis la révolution de 1979 qui a porté au pouvoir les dirigeants religieux.

Un manifestant tient un portrait de Mahsa Amini lors d’une manifestation de soutien devant l’ambassade d’Iran à Bruxelles. La mort suspecte de la jeune femme en garde à vue a contribué à déclencher un mouvement de protestation à l’échelle nationale. (Kenzo Triboillard/AFP/Getty Images)

La nouvelle du décès s’est d’abord répandue en Iran grâce en grande partie aux premiers reportages de Hamedi, qui travaillait pour le journal Shargh, et de Mohammadi, qui travaillait pour le journal Ham-Mihan.

Hamedo et Mohammadi ont été arrêtés en 2022, puis condamnés respectivement à 13 et 12 ans de prison pour collusion contre la sécurité nationale, propagande contre le système et collaboration avec le gouvernement américain.

Dimanche, le porte-parole du pouvoir judiciaire, Asghar Jahangir, a déclaré lors d’une conférence de presse que les deux hommes avaient été acquittés de l’accusation de collusion, mais que les autres accusations étaient maintenues.

REGARDER | 1 an après le décès de Mahsa Amini : Défiance et répression en Iran, un an après les manifestations La mort de Mahsa Amini alors qu’elle était sous la garde de la police des mœurs iranienne pour avoir porté son foulard trop lâche a déclenché des mois de protestations, ce qui est devenu l’une des plus grandes menaces auxquelles le régime islamique ait jamais été confronté. Un an plus tard, Ellen Mauro, de CBC, détaille ce qui a changé et ce qui n’a pas changé.

« Ces femmes n’ont commis aucun crime. Ce sont des journalistes qui font leur travail. Et, de fait, en les condamnant à une peine de prison aussi longue, elles criminalisent le journalisme », a déclaré Ghaemi.

« La République islamique continue de cibler les personnes associées au mouvement Femme, Vie, Liberté et veut les mettre en prison, les emprisonner et mettre un terme à ce mouvement. »

Reporters sans frontières, l’Institut international de la presse et le Comité pour la protection des journalistes ont tous demandé que Hamedi et Mohammadi soient innocentés de toutes les accusations.

Pas d’amnistie pour les militants de premier plan

On pouvait espérer que cela pourrait se produire l’année dernière lorsque l’Iran a annoncé que son chef suprême avait accordé l’amnistie à quelque 22 000 personnes arrêtées lors des manifestations antigouvernementales.

Mais depuis, Selon le groupe à but non lucratif Human Rights Watch « de nombreux militants, notamment des militantes féministes et des défenseurs des droits des femmes, restent en prison ou risquent une incarcération imminente ».

Cela inclut Narges Mohammadi, qui a reçu le prix Nobel de la paix derrière les barreaux en 2023 pour son rôle dans les manifestations Femme, Vie, Liberté.

Militante iranienne des droits humains de longue date, elle purge actuellement plusieurs peines équivalant à environ 12 ans d’emprisonnement, notamment pour diffusion de propagande contre l’État.

ÉCOUTER | Narges Mohammadi toujours emprisonné un an après le prix Nobel de la paix : Comme ça arrive7h24L’Iran a puni le militant Narges Mohammadi pour le prix Nobel de la paix, selon son frère Un an après que la militante iranienne Narges Mohammadi a reçu le prix Nobel de la paix derrière les barreaux, c’est exactement là qu’elle se trouve toujours. En fait, son frère Hamidreza Mohammadi a déclaré à l’animateur de As It Happens, Nil Köksal, que la vie dans la prison d’Evin s’est aggravée pour Mohammadi après sa victoire, les autorités ayant interrompu sa communication avec ses proches et refusé ses demandes de soins de santé.

Sa famille affirme que les autorités iraniennes l’ont punie pour avoir remporté le prix Nobel, lui coupant toute communication avec ses proches et refusant à plusieurs reprises ses demandes de soins de santé.

Mais son frère Hamidreza Mohammadi affirme que cela ne lui a pas brisé le moral.

« L’amour de Narges pour la vie, la liberté et le bonheur n’est pas quelque chose qui peut lui être enlevé », a-t-il déclaré. Comme ça arrive la semaine dernière, à l’occasion de l’anniversaire de la victoire Nobel de sa sœur.

« Elle chante en prison. Elle danse avec les autres femmes de la prison. »

Comment une guerre au Moyen-Orient pourrait avoir un impact sur les prisonniers

Ghaemi dit qu’il craint que si les tensions continuent de s’intensifier entre l’Iran et Israël, une guerre n’éclate et que l’Iran réprime encore plus durement les dissidents à l’intérieur de son propre pays.

Il a noté qu’en 1988, pendant la guerre Iran-Irak, l’Iran exécuté des milliers de prisonniers politiques .

« Nous les avons vu que chaque fois qu’ils sont acculés et engagés dans un conflit ou une guerre internationale, ils cherchent avant tout à se venger de leurs opposants nationaux et du peuple iranien. Ils les considèrent comme les plus vulnérables », a-t-il déclaré.

« Nous pensons que plus les gens comprendront l’interconnexion entre les deux, nous espérons que tous les leviers seront utilisés pour l’empêcher de répéter son histoire. »

Avec des fichiers de Reuters et de Associated Press. Entretien avec Hadi Ghaemi produit par Nishat Chowdhury