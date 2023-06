« Leur histoire doit être préservée »: mémorial de Summerville en l’honneur de la mort de 4 aviateurs alliés

Un mémorial sera dévoilé dimanche à Summerville, en Nouvelle-Écosse, pour souligner la mort de quatre aviateurs alliés décédés il y a 80 ans aujourd’hui lorsque leur avion s’est écrasé dans la région de West Hants lors d’une mission d’entraînement.

Les aviateurs — deux Néo-Zélandais, un Canadien et un Australien — étaient stationnés à Pennfield Ridge au Nouveau-Brunswick dans le cadre de la Plan d’entraînement aérien du Commonwealth britannique. Le programme a fourni une formation aux aviateurs des pays du Commonwealth pendant la Seconde Guerre mondiale.

« Nous devrions reconnaître ce que ces jeunes ont fait », a déclaré Gary Nelson, vice-président de la West Hants Historical Society.

« Trois des quatre sont venus de l’autre bout du monde et l’autre est venu d’un demi-continent pour s’entraîner à préserver notre liberté et notre mode de vie en 1943. Et puis, vraiment sans faute de leur part, ils ont été impliqués dans cet accident et leur histoire doivent être préservés. »

Les aviateurs décédés sont :

P/O John C. Loucks, mitrailleur, Bracebridge, Ont.

P/O George W. Cowie, pilote, Wellington, Nouvelle-Zélande.

P/O Clifford A. Griffiths, navigateur, Auckland, Nouvelle-Zélande.

sergent. Arthur Cornelius Mulcahy, mitrailleur sans fil, Sydney, Australie.

La cérémonie de dimanche aura lieu à 14 h 00 AT au cimetière de Musgrove Road, qui se trouve à proximité de l’endroit où l’accident s’est produit.

L’épave de l’accident d’avion du 25 juin 1943 à Summerville, en Nouvelle-Écosse, qui a tué quatre aviateurs alliés, est illustrée. (Soumis par Gary Nelson)

Jack Loucks d’Ottawa se rendra en Nouvelle-Écosse pour la cérémonie. Le cousin germain de son père était le Canadien qui est mort dans l’accident.

Loucks a déclaré que son parent aimait jouer au hockey et au basket-ball et construire des modèles réduits d’avions. Il s’est enrôlé à 18 ans en 1942 et a été stationné à Pennfield Ridge pendant environ un mois.

« Sa deuxième fois [in a Ventura] était ce vol fatidique du 25 », a déclaré Loucks.

Il a fait des recherches pour en savoir plus sur la vie de son parent, mais même au sein de la famille, on ne sait pas grand-chose. Loucks a déclaré qu’un membre de la famille avait aidé à mettre cela en perspective.

« Elle a dit: » Jack, dans les années 30 pendant la Dépression, tout le monde s’inquiétait de mettre de la nourriture sur la table, sans parler des voyages de luxe et des visites à des parents, n’est-ce pas? Et les familles étaient dispersées partout en Ontario « , a déclaré Loucks. .

Pourquoi l’avion s’est écrasé

Le Ventura AJ186 était l’un des cinq avions Ventura participant à un exercice d’entraînement.

Après avoir quitté Pennfield Ridge, la route devait se diriger vers Smiths Cove, N.-É., Falmouth, N.-É., Sackville, N.-B., Sussex, N.-B., Saint John, puis revenir à la base.

Lorsque l’AJ186 survolait la rivière Avon à Falmouth, il a développé des problèmes de moteur.

« Quand il a tourné vers l’intérieur des terres, il a commencé à perdre de l’altitude assez rapidement », a déclaré Nelson.

« Il a survolé un bosquet de pins, a heurté le sommet de l’un des plus grands pins, a enlevé le sommet et a fait un saut périlleux et s’est écrasé sur ce qui était alors connu sous le nom de Musgrove Road. »

La route s’appelle maintenant Musgrave Road en raison d’une erreur, mais le cimetière porte le nom historiquement exact, a déclaré Nelson.

Le 25 juin était le dernier jour d’école et certains enfants de Summerville ont vu l’accident sur le chemin du retour.

L’épave de l’accident a été chargée sur un camion de l’Aviation royale canadienne environ une semaine après l’accident. (Soumis par Gary Nelson)

« Au-dessus de l’endroit où l’accident venait de se produire, un feu rouge et une fumée noire s’élevaient dans un nuage montant », a écrit l’historienne locale Edith Mosher à propos de l’incident dans son livre, Livre familial de réalité et de fiction.

« A la vue et au son de cette terrible explosion résonnant parmi les arbres, des gens sont sortis de la maison le long de la route principale du village, s’entassant dans des voitures, courant à pied, se dirigeant tous précipitamment, comme moi, vers cette scène enflammée. »

Cause encore inconnue

On ne sait pas ce qui a causé l’accident, mais un rapport d’accident a proposé une explication possible.

« Le moteur … peut s’être coupé à la suite d’une panne de carburant, car il y avait des antécédents d’indisponibilité de la pompe à carburant », a-t-il déclaré.

Les corps des aviateurs d’Australie et de Nouvelle-Zélande sont enterrés dans deux cimetières à Windsor, en Nouvelle-Écosse, tandis que Loucks est enterré dans sa ville natale.

Nelson a déclaré que les travaux avaient commencé l’été dernier sur le mémorial, car rien dans la communauté n’attirait l’attention sur l’accident. Le mémorial contiendra des informations et inclura les noms des aviateurs décédés.