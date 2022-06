Les Autochtones sont le groupe démographique qui connaît la croissance la plus rapide au sein de la population canadienne, et pourtant, nous sommes scandaleusement sous-représentés dans les universités et les collèges du Canada.

Le Canada a encore un long chemin à parcourir, non seulement pour s’assurer que les peuples autochtones ont accès à l’éducation, mais aussi pour s’assurer que nous nous sentons en sécurité tout en le faisant.

Je suis une fière Métisse de la rivière Rouge, une survivante des externats indiens de deuxième génération et une Autochtone urbaine de première génération.

À l’école, on m’a dit que parce que j’étais autochtone, je n’arriverais jamais à rien. Lorsque nous partions en excursion et que nous croisions en voiture des sans-abri visiblement autochtones, mes camarades de classe me demandaient s’il s’agissait de mes proches et si c’était ainsi que j’allais devenir.

J’étais déterminé à leur prouver qu’ils avaient tort – mais la réalité était que j’allais avoir besoin d’aide pour le faire.

Pour moi, cette aide est venue d’Indspire, un organisme de bienfaisance qui investit dans l’éducation des Premières nations, des Inuits et des Métis. Leur objectif est que tous les étudiants autochtones obtiennent leur diplôme au sein de la prochaine génération.

Lors d’une récente nuit de printemps à Toronto, Indspire a réuni un groupe de personnes généreuses pour une collecte de fonds intitulée A Feast in the Forest.

Je me demande s’ils savent à quel point ils m’ont aidée, moi, une jeune femme autochtone de Winnipeg, à devenir récemment diplômée universitaire de première génération dans ma famille et à surmonter tous les obstacles auxquels j’ai dû faire face dans le système d’éducation.

Lorsque j’ai terminé mes études secondaires et que j’ai quitté ma communauté pour aller à l’université, je me souviens avoir espéré que les choses seraient différentes. Que je me sentirais enfin en sécurité et inclus. Ce que j’ai trouvé, c’est le même système éducatif que j’avais connu toute ma vie, celui que la colonisation n’a jamais voulu que j’entre pour commencer.

J’ai vu les noms des bâtiments du campus changer pour des noms autochtones, mais à l’intérieur des murs de ces bâtiments, j’ai vécu un environnement qui ne me célébrait en aucune façon et ne voulait pas me préparer au succès. Beaucoup de mes camarades étudiants et professeurs estimaient que je ne méritais pas le même respect, la même sécurité ou le même espace à cause de qui j’étais et d’où je venais.

J’ai trouvé refuge dans les centres étudiants autochtones, et quand je partais, je sentais que je devais revêtir une armure pour me protéger du racisme, de l’ignorance et des micro-agressions.

Mon expérience m’a fait réaliser que je devais faire ma part pour aider à changer les choses, alors j’ai fait plus de 1 500 heures de bénévolat pour aider d’autres jeunes autochtones. L’année dernière, j’ai obtenu mon diplôme universitaire, ce qui m’a permis de travailler avec des jeunes autochtones dans l’espoir d’atteindre leurs propres objectifs d’éducation.

Les peuples indigènes doivent travailler deux fois plus pour arriver à moitié moins loin. Mais j’ai appris que ceux d’entre nous qui ont connu du succès sont les premiers à redonner à leur famille, leur communauté et leur nation.

Je vois des peuples autochtones reprendre leur pouvoir, entrer dans des espaces que nous méritons à juste titre d’occuper et posséder notre propre récit pour briser les stéréotypes négatifs nés de l’ignorance qui nous sont imposés.

Je m’en voudrais de ne pas mentionner les générations avant moi qui ont jeté les bases de ce travail. J’espère que cette prise de conscience sera une étape vers un changement significatif et qu’un jour mes enfants iront à l’école aux côtés d’autres Canadiens et vivront une expérience complètement différente – une expérience fondée sur la sécurité et le respect mutuel.

J’aimerais pouvoir remercier les gens de Toronto qui se sont assis ce soir de printemps pour A Feast in the Forest. J’espère qu’ils savent comment leur générosité a changé ma vie et comment cela nous aidera à atteindre notre objectif de faire en sorte que tous les étudiants autochtones obtiennent leur diplôme au sein de la prochaine génération.

PARTAGER: