Alaska Airlines a interdit 14 passagers à la suite d’un vol tumultueux de cinq heures entre Washington, DC, et Seattle jeudi soir.

Les passagers se trouvaient sur le vol Alaska 1085, qui a quitté l’aéroport international de Washington Dulles vers 17 h 20, heure locale.

La compagnie aérienne a déclaré qu’un certain nombre de passagers sur le vol presque complet étaient « non conformes au masque, tapageurs, controversés et harcelés nos membres d’équipage » et que 14 d’entre eux ont été interdits de voler en Alaska tant que sa politique de masque pandémique est en place.

« Leur comportement était inacceptable », a déclaré le porte-parole de la compagnie aérienne Ray Lane dans un communiqué. « Nous nous excusons auprès de nos autres clients qui ont été mis mal à l’aise pendant le vol. Nous ne tolérerons aucune perturbation à bord de nos avions ou dans l’un des aéroports que nous desservons. »

Les singeries en vol sont survenues un jour après que des partisans pro-Trump ont pris d’assaut le Capitole américain pour protester contre les résultats des élections.

Les compagnies aériennes étaient préoccupées par les perturbations en vol suite aux émeutes et à une poignée d’incidents en vol sur des vols à destination de Washington pour les manifestations et ont renforcé la sécurité à partir de jeudi alors que les manifestants rentraient chez eux. Sara Nelson, chef de l’Association of Flight Attendants, qui représente les agents de bord en Alaska, United et d’autres transporteurs, avait a exhorté les compagnies aériennes et les forces de l’ordre mercredi soir pour interdire aux manifestants de monter à bord des avions pour éviter les perturbations en vol.

Lane a déclaré que l’Alaska ne savait pas ce que faisaient les passagers interdits à Washington. Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait du plus grand nombre de passagers interdits sur un seul vol, Lane a répondu que « c’est un nombre important ».

L’Alaska n’est pas la seule compagnie aérienne à avoir des problèmes sur les vols au départ de Washington après l’émeute. Delta Air Lines a expulsé vendredi après-midi deux passagers « indisciplinés » volant de l’aéroport national Ronald Reagan de Washington à Minneapolis, a déclaré le porte-parole Morgan Durrant à USA TODAY.

La compagnie aérienne n’a pas révélé de détails sur l’incident sur le vol 3765. Durrant a déclaré que le vol avait décollé pour Minneapolis après un court retard.

«En tant qu’entreprise axée sur des valeurs, nous attendons de nos employés et de nos clients qu’ils se traitent les uns les autres avec dignité et respect alors que nous les transportons en toute sécurité vers leurs destinations, y compris en portant des masques et en suivant toutes les instructions des employés de Delta à l’aéroport et à bord,» ‘Durrant a déclaré dans un communiqué.

Pendant la pandémie, les compagnies aériennes ont interdit aux passagers qui ne portent pas de masques comme requis. L’Alaska a déclaré qu’il avait désormais interdit 302 passagers depuis début août. Delta a interdit environ 700 passagers.