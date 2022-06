Leur bébé est mort. Puis un hôpital de Boston a perdu le corps.

« Nous ne voulons pas que quelqu’un d’autre traverse cela », a déclaré Mme Ross, 37 ans. « Nous voulons que l’hôpital soit tenu responsable. Nous voulons qu’ils corrigent cela.

Dans une déclaration jeudi, le Dr Sunil Eappen, médecin-chef du Brigham and Women’s Hospital, a exprimé « nos plus sincères condoléances et nos excuses les plus sincères à la famille Ross et McCarthy pour leur perte et les circonstances déchirantes qui l’entourent ».

« Comme dans tous les cas où une préoccupation est soulevée concernant notre norme de soins ou de pratique », a-t-il déclaré, « nous avons facilement et de manière transparente partagé les détails avec la famille du patient. Nous évaluons toujours les facteurs systémiques et humains qui contribuent aux erreurs ou aux problèmes potentiels soulevés par les patients, les membres de la famille ou le personnel et prenons des mesures. En raison d’un litige en cours, nous ne sommes pas en mesure de commenter spécifiquement cette affaire.

Un avocat de l’hôpital n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La perte d’un corps par un hôpital, en particulier d’un enfant, semble inimaginable, mais cela arrive avec une certaine fréquence. En 2017, une femme a poursuivi en justice après qu’un hôpital du Minnesota a jeté son bébé mort-né, dont les restes ont été retrouvés deux semaines plus tard dans un sac de linge sale dans une laverie. En 2009, la police a fouillé des dépotoirs en Pennsylvanie et dans le New Jersey après que la famille d’un bébé décédé 20 minutes après sa naissance a déclaré que l’hôpital avait accidentellement jeté le corps.

« Nous ne connaissons pas la réponse à la fréquence à laquelle cela se produit », a déclaré M. Henning. « Souvent, les institutions qui perdent un enfant ou un corps réalisent à quel point il s’agit d’un type de conduite extraordinairement terrible. »