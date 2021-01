Vous vous souvenez de LeEco? Nous faisons bien sûr. Une recherche rapide dans nos archives de nouvelles révèle que la dernière fois que nous avons entendu, malgré quelques problèmes financiers, la société avait réussi à obtenir un investissement lucratif du promoteur immobilier Sunac China Holdings et se portait apparemment bien. Letv est l’une des marques publiques utilisées par ce qui était à l’origine la société Le.com, ou plutôt sa filiale LeMobile et est un autre nom que nous connaissons depuis son implication sur le marché des smartphones il y a quelques années.

Eh bien, bien qu’il soit plus ou moins absent de la scène des smartphones, le conglomérat LeEco est toujours en vie et en plein essor sur son marché chinois, où il continue de vendre une variété de produits. La dernière en date est une paire d’écouteurs véritablement sans fil, avec un nom qui se traduit à peu près par Letv Super Earphone Ears Pro.











Letv Super Earphone Ears Pro

En apparence, cela ressemble à une autre entrée sur le marché TWS déjà surpeuplé. On opte clairement pour un design intra-auriculaire, semblable à l’Apple AirPods Pro ou au Huawei FreeBuds Pro. Cependant, en creusant un peu plus profondément, nous trouvons un ensemble assez impressionnant de fonctionnalités sur ces têtes de 218 CNY (33 $).

D’une part, les Letv Super Earphone Ears Pro offrent ANC (Active Noise Cancellation) et sont basés sur une puissante puce L1 +, complète avec la connectivité Bluetooth 5.0 et la prise en charge des codecs audio HSP, HFP, A2DP, AAC et SBC. Le boîtier de chargement 62 x 22,8 x 46,3 mm pour les écouteurs prend en charge le chargement sans fil USB Type-C et Qi. La boîte est annoncée comme offrant 24 heures d’autonomie, avec les deux écouteurs 4g de 33,2 x 19,6 x 23,6 mm capables de durer 4 heures annoncées sur leurs cellules 45 mAh embarquées. Donc, au total – 28 heures d’autonomie en déplacement, avec un temps de recharge de 4 heures. Pas trop mal. Les boutons ont également des commandes gestuelles tactiles. Les utilisateurs peuvent appuyer une fois pour lire / mettre en pause, appuyer deux fois pour le suivant et appuyer trois fois pour la piste précédente.











Letv Super Earphone Ears Pro

Actuellement, les écouteurs Letv Super Earphone Ears Pro sont disponibles en pré-commande pour 218 CNY (33 USD) sur le site Web chinois de la société et peut être affiché en noir ou en blanc. Malheureusement, il n’y a pas encore de mot sur la disponibilité ou les prix internationaux. Nous aimerions vraiment les voir sortir de Chine, surtout s’ils parviennent à respecter le prix étonnamment bas et à conserver leur impressionnant ensemble de fonctionnalités.

La source