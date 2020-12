Marco Pierre White Junior a comparu aujourd’hui devant le tribunal pour avoir volé un téléphone mobile Nokia de 40 £ dans le luxueux hôtel de campagne victorien de son père.

Mais l’affaire contre la star de Big Brother, 25 ans, a été abandonnée après qu’il a été révélé que le directeur de l’hôtel ne souhaitait plus porter plainte.

Il a assisté à la Cour des magistrats de Salisbury, Wilts, aujourd’hui et a été vu à l’extérieur du tribunal en train de fumer une cigarette, vêtu d’une doudoune rouge et noire North Face et arborant de courts cheveux bruns.

White r a été accusé d’avoir volé le téléphone, qui appartenait aux Rudloe Arms, le 31 mars de cette année, au début du premier verrouillage.

En entrant dans la salle d’audience, il s’est immédiatement adressé directement à la femme magistrate et a dit: «Aimez votre veste».







Il a confirmé sa date de naissance, avant que le procureur Stuart Sampson ne déclare: «Cela concerne la prise d’un téléphone portable sur son lieu de travail.

« Le plaignant était le directeur et il a depuis évolué et m’a indiqué par écrit qu’il ne souhaitait pas soutenir les poursuites.

« Sans lui, je ne peux offrir aucune preuve. »







Le luxueux hôtel Rudloe Arms de 250 £ la nuit, où White Jr a vécu et travaillé, est situé sur 14 acres de terres rurales idylliques donnant sur la vallée de Box en direction de Bath.

Son père, Marco Pierre White Snr 59, a été le premier chef britannique à recevoir trois étoiles Michelin, et possède une série de restaurants et d’hôtels à travers le pays.

Lucy Taylor, en défense, a déclaré: « Il paie en privé pour sa représentation, donc je demanderais une ordonnance de frais du défendeur. »







La magistrate a confirmé qu’elle serait heureuse d’attribuer les dépens et a déclaré que le montant exact serait décidé à une date ultérieure.

La star de télé-réalité fortement tatouée est apparue sur Celebrity Big Brother en 2016 et a fait la une des journaux depuis avec sa consommation de drogue et son comportement sauvage – y compris une nuit alimentée à la cocaïne avec une prostituée qu’il a documentée sur les réseaux sociaux.

Il a déjà dépensé 250000 £ sur un verre et une consommation excessive de drogue à Ibiza alors qu’il n’avait que 16 ans et a comparu devant les tribunaux à plusieurs reprises.