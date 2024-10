L’étui Everyday Clarino de Peak Design est mon nouvel étui en cuir préféré

Je suis un grand fan des étuis « Everyday » de Peak Design depuis un certain temps, mais la nouvelle option en cuir végétalien Clarino de la société est de loin ma préférée.

Peak Design m’a envoyé l’un des étuis Clarino Everyday pour le Pixel 9 (qui fonctionne également pour le Pixel 9 Pro) et je l’utilise depuis un peu plus d’une semaine maintenant.

Comme pour les autres étuis Peak Design, l’étui Clarino Everyday est superbe. Il se sent bien dans ma main, le cuir végétalien offrant une adhérence et une texture bienvenues. J’ai trouvé que je le préférais légèrement à l’étui en cuir Bellroy, qui est un peu plus doux. Dans l’ensemble, l’étui Everyday semble plus durable (ce que vous souhaitez absolument dans un étui).

Malheureusement, je n’ai pas encore l’étui Everyday depuis assez longtemps pour voir si le cuir végétalien développera une belle patine, mais j’espère que ce sera le cas. Quoi qu’il en soit, je préfère le cuir végétalien Clarino à l’option en toile de nylon sur les autres étuis Everyday que j’ai essayés. Le nylon n’est pas aussi agréable sur mes mains que le cuir végétalien.

Au-delà du panneau arrière Clarino, le boîtier Everyday arbore un pare-chocs caoutchouté et un corps en polycarbonate. Peak Design affirme que le boîtier peut résister à des chutes allant jusqu’à deux mètres (six pieds), même si je ne laisserai pas tomber mon téléphone pour voir à quel point cette affirmation tient le coup. L’ensemble du boîtier est vraiment solide et les bords caoutchoutés offrent la bonne adhérence sans s’accrocher aux poches ni rassembler des tonnes de peluches.

A noter également les boutons en aluminium anodisé. Ils ont l’air super élégants, mais ils se sentent également bien et conservent une tactilité cliquable qui rend leur pression fantastique. Mon seul vrai reproche avec les boutons est que la texture sur eux rend difficile la distinction entre la puissance et le volume simplement par la sensation, donc ce serait bien si les futures versions du boîtier Everyday ajustaient cela afin que les gens puissent distinguer les boutons simplement de la sensation. .

Cela vaut également la peine de prendre une minute pour parler de ce carré métallique au dos du boîtier. Cela fait partie du système d’accessoires SlimLink de Peak Design, qui permet à certains accessoires tels que les supports de vélo de se verrouiller dans l’étui pour maintenir le téléphone plus solidement. Même si je suis sûr qu’il s’agit d’un système pratique, je n’ai pas eu l’occasion d’essayer moi-même des accessoires SlimLink.

Au-delà de SlimLink, le boîtier Everyday prend en charge les aimants MagSafe, afin que tout membre de l’écosystème MagSafe puisse utiliser le boîtier avec ses accessoires existants.

Cela m’amène à mes plaintes, dont je n’ai que quelques petites (à part les boutons que j’ai mentionnés ci-dessus). Le premier petit reproche est que le bord inférieur du boîtier Everyday est légèrement plus épais que les autres. Ce n’est pas la symétrie qui me dérange, mais étant donné la colère des gens face aux téléphones dotés de cadres inférieurs plus grands, je suis sûr que cela en dérangera certains.

Mon problème est qu’il interfère avec certains chargeurs et autres accessoires. J’étais bien avec la plupart des chargeurs USB-C que j’ai utilisés, mais les chargeurs plus épais pourraient être bloqués par le boîtier. Je ne peux pas non plus utiliser le boîtier Everyday avec le contrôleur Razer Kishi Ultra car le bord inférieur épais m’empêche de brancher le connecteur USB-C du contrôleur.

Mon autre reproche concerne le prix. À 79,95 $, l’étui Everyday Clarino est plus cher que l’étui Everyday en nylon ordinaire (64,95 $) et tout simplement cher en général. Même si j’aime ce boîtier, je ne peux pas justifier d’y dépenser près de 80 $, ni même d’ailleurs. Franchement, 65 $, c’est trop à mes yeux.

Quoi qu’il en soit, si cela ne vous dérange pas de dépenser 80 $ pour un étui et que vous recherchez une option en cuir végétalien durable avec une large gamme d’options d’accessoires, l’étui Everyday Clarino de Peak Design est difficile à battre. Vous pouvez le récupérer pour le Pixel 9 icimais il y a aussi options pour les iPhones, les anciens Pixels et les téléphones Samsung si vous aimez le boîtier mais que vous avez un autre appareil.