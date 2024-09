L’étudiant qui a gravé une insulte raciale sur la poitrine de son coéquipier n’est plus inscrit au Gettysburg College

Un étudiant non identifié du Gettysburg College, accusé d’avoir gravé une épithète raciale sur la poitrine d’un coéquipier, n’est plus inscrit au collège d’arts libéraux de Pennsylvanie, a déclaré l’école ce week-end.

« Nous pouvons maintenant signaler que l’individu qui a insulté une autre personne n’est plus inscrit au Collège », a déclaré dimanche le collège privé dans un communiqué conjoint avec la famille de la victime, annonçant son enquête sur l’incident sur le campus, qui s’est produit lors d’un rassemblement de membres de l’équipe de natation masculine le 6 septembre.

L’incident a été signalé pour la première fois mercredi par la publication étudiante Le Gettysburgien. Un porte-parole du collège l’a confirmé, affirmant que l’accusé et la victime ont été suspendus de l’équipe de natation en attendant le résultat d’une enquête.

Le lendemain, le président du collège, Bob Iuliano, a dénoncé l’incident raciste. une lettre à la communauté du campus.

« Il n’y a pas de place sur ce campus pour des paroles ou des actes qui rabaissent, dégradent ou marginalisent une personne en raison de son identité et de son histoire », a écrit Iuliano.La famille de la victime a déclaré dans un communiqué que The Gettysburgian a publié vendredi que l’incident s’est produit lors d’une réunion informelle de membres de l’équipe de natation sur le campus, où l’étudiant qui n’est plus inscrit aurait utilisé un cutter pour graver le mot N sur la poitrine de la victime.

La famille de la victime a déclaré qu’il était la seule personne de couleur présente au rassemblement et que l’auteur présumé était un ami de confiance. Elle a utilisé le mot « etch » pour décrire la transgression, la qualifiant de « crime de haine ».

La famille, qui a déclaré vouloir garder l’identité de la victime et la sienne privée, a dénoncé l’incident, affirmant que des lettres de plaintes pour discrimination, harcèlement et « manque de procédure régulière » ont été envoyées aux organisations NAACP de l’État et locales, ainsi qu’à la Commission des relations humaines de Pennsylvanie.

Ces entités, ainsi que les porte-parole de la division des droits civils du ministère américain de la Justice, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires lundi soir.

La famille a déclaré qu’elle était consciente qu’elle avait la possibilité d’engager des poursuites pénales, bien que les procureurs soient libres de poursuivre une enquête et une éventuelle affaire indépendamment de la participation d’un tiers.

La raison de la suspension de la victime n’a pas été précisée. La famille a déclaré dans sa déclaration que l’élève avait été « renvoyé » et non suspendu.

Jamie Yates, porte-parole du collège, a indiqué que l’école était limitée dans ce qu’elle pouvait dire jusqu’à ce que l’enquête soit terminée, mais a noté que la déclaration conjointe de la famille avec le collège dimanche indique que les deux parties ont convenu de poursuivre « des conversations… sur la manière la plus constructive d’avancer ».

L’équipe de natation masculine de division III semble être habituée à davantage de manchettes provinciales, y compris des histoires cette année sur la façon dont sept membres ont été nommés à l’équipe de la All-Centennial Conference ou comment quatre membres ont été nommés dans l’équipe académique de la division III du districtqualifiés par une moyenne de 3,5 ou plus.

Le collège a supprimé la liste de l’équipe au milieu de l’attention nationale, craignant pour la sécurité des étudiants-athlètes soudainement exposés au cycle de l’actualité nationale, a déclaré Yates par courrier électronique.

Iuliano, le président du collège, a défendu lundi la culture et le leadership de l’équipe, affirmant que ses capitaines devraient être félicités pour avoir signalé l’incident aux entraîneurs.

« L’enquête sur la conduite des étudiants a confirmé que l’incident n’est pas le résultat d’une culture d’équipe sportive malsaine ou un reflet de l’équipe elle-même ; au contraire, nous voyons dans les capitaines la mesure de ce que signifie être un Gettysburgien par leur notification à leurs entraîneurs », a-t-il déclaré dans le message à la communauté du campus.

Iuliano a déclaré qu’il espérait que le collège historique – fondé près de trois décennies avant la guerre civile, qui a rendu la ville de Gettysburg célèbre, par un homme qui serait à la fois dénoncer l’esclavage comme un « péché » national et qui a fini par posséder des esclaves par mariage avant d’en libérer certains lorsqu’il s’est déplacé vers le nord — pourrait tirer une leçon des événements de ce mois-ci.

Il a déclaré avoir demandé au responsable de la diversité de l’université de mener une enquête qui devrait se conclure par des « actions concrètes » pour empêcher qu’une telle chose ne se reproduise à l’avenir.

« Nous savons qu’il y a des leçons à tirer – des leçons qui doivent tenir compte de notre histoire collective », a écrit Iuliano lundi. « Nous savons que ces leçons ne se révéleront pas d’elles-mêmes. »