Theo Baker – le journaliste universitaire prodige dont les reportages en tant qu’étudiant de première année conduit à l’éviction du président de l’Université de Stanford – a signé un contrat de livre avec Penguin Press, a appris Page Six.

Baker aurait été traîner dans la salle de rédaction du Washington Post avant même de pouvoir écrire quand il était enfant.

Ses parents sont Susan Glasser, écrivaine du New Yorker et ancienne rédactrice en chef du WaPo, et Peter Baker, correspondant en chef du New York Times à la Maison Blanche.

Une source nous a dit que le livre de Theo détaillerait sa première année et comment ses reportages pour le journal de l’école ont fait tomber la tête de l’établissement.

Boulangerie enquête sur une entreprise de biotechnologie de la Bay Area, Genentech – dont l’ancien président de Stanford, Marc Tessier-Lavigne, était l’un des principaux dirigeants – et des erreurs présumées dans ses recherches ont conduit à Tessier-Lavigne démissionne à l’école légendaire, mais en restant dans sa faculté.

Le journaliste étudiant Theo Baker a signé un contrat de livre avec Penguin Press. Instagram/@tabsterbaker

Theo Baker a remporté un prix spécial George Polk en journalisme pour ses reportages. Instagram/@tabsterbaker

Alors que ses parents ont été ses mentors, Baker, diplômé de la Phillips Academy Andover, a déclaré au Washington Post à propos de son travail : « Ils ne lisent pas mon exemplaire avant qu’il ne soit publié. . . Ce ne sont pas mes rédacteurs », et a crédité le journal de l’école.

Il avait également déclaré au média qu’il était un débutant sur le campus : « J’avais vraiment peur et je me sentais vraiment seul » et « Je viens de commencer à Stanford et j’essayais toujours de trouver mes amis. C’était un peu bizarre quand les gens l’interrompaient au milieu d’un cours et disaient : « Oh mon Dieu, c’est toi ce gamin ! ou viens me voir quand j’essaie d’aller à une fête.

Le travail de l’adolescent lui a valu un prix spécial George Polk pour le journalisme.

Les parents de Baker sont l’écrivain new-yorkais Susan Glasser et le correspondant du New York Times à la Maison Blanche, Peter Baker. Instagram/@tabsterbaker

Penguin a confirmé le livre, mais n’a pas fourni plus de détails. Les auteurs de la marque incluent Ron Chernow, Michael Pollan, David Axelrod, Zadie Smith, Henry Louis Gates Jr., Nate Silver et Mark Harris, entre autres.

Conseil d’administration de Stanford dit l’été dernier qu’un comité spécial « n’a pas trouvé de preuve permettant de conclure que le Dr Tessier-Lavigne s’était personnellement livré à une mauvaise conduite en recherche », mais qu’il « a trouvé des preuves que certains membres de laboratoires supervisés par [Tessier-Lavigne] soit engagés dans une manipulation inappropriée des données de recherche, soit engagés dans des pratiques scientifiques déficientes, entraînant des défauts importants dans ces articles.











