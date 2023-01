L’étudiant de première année Keighley Davis propulse Princeton vers une victoire sur la route à St. Bede – Shaw Local

L’équipe de basket-ball des Princeton Tigresses, classée n ° 10, a beaucoup d’armes dans son arsenal cette saison.

L’un d’eux, cependant, est passé sous le radar de St. Bede jeudi au gymnase Abbot Vincent.

L’étudiant de première année de Princeton, Keighley Davis, a inscrit 27 points, un sommet dans le match, 18 en seconde période seulement, pour mener les Tigresses à une victoire fulgurante de 62-46 contre les Bruins lors du match de Three Rivers East.

Mariah Hobson, la meneuse principale de Princeton, est heureuse d’avoir Davis à ses côtés.

“Beaucoup d’entre nous ont obtenu beaucoup de passes décisives aujourd’hui parce que cette fille peut courir pendant des jours. Personne ne peut suivre Keighley », a-t-elle déclaré. “C’est vraiment sympa d’avoir une fille qui dirige le sol comme ça.”

L’entraîneure de St. Bede, Stephanie Mickley, a déclaré que les Bruins voyaient trop Davis et ne l’avaient pas prise en compte défensivement.

“Elle a fait un bon match. Nous devons restreindre notre défense et savoir où nous en sommes », a-t-elle déclaré. “Nous étions inquiets pour les autres joueurs et nous ne nous inquiétions pas assez pour elle.”

Keighley Davis de Princeton a inscrit deux de ses 27 points, un sommet, jeudi à St. Bede. (Mike Vaughn)

Menant 28-17 à la mi-temps, Davis a lancé les Tigresses (17-2, 6-0) avec un seau pour commencer la seconde mi-temps. La senior Olivia Gartin a frappé un 3 points, Miyah Fox a marqué sur un entraînement et Davis a de nouveau sauté pour étendre l’avance de Princeton à 37-19.

Fox a marqué deux fois de plus et Davis a terminé ce qu’elle avait commencé avec un entraînement sur la ligne de base et un autre run-out pour envoyer les Tigresses à une avance de 45-30 à la fin des trois quarts.

Davis venait juste de s’échauffer. Elle a renversé cinq autres paniers au quatrième quart pour envoyer les Tigresses vers la victoire sur la route.

Princeton a pris un départ rapide, marquant les sept premiers points du match. Les Tigresses ont étendu leur avance à 11-2 seulement pour que St. Bede tire à moins de 11-8 sur des paniers d’Emma Smudzinski et Ali Bosnich et un vol et un lay-up par la recrue Lily Bosnich.

Gartin a battu le buzzer avec un entraînement marqué pour une avance de 13-8, mais les Bruins sont restés proches pour commencer le deuxième quart à 17-14 avec des paniers d’Ali Boschich, Kristal De La Torre et Smudzinski.

« Nous avons plutôt bien commencé. Nous avons eu des défaillances qu’ils ont capitalisées, c’est ce qu’ils font », a déclaré Mickley.

Ensuite, Princeton a fait avancer les choses, marquant neuf matchs de suite et terminant la mi-temps sur une course de 11-3 pour prendre une avance de 28-17 à la mi-temps.

« Nous voulions commencer fort. C’était l’un de nos objectifs. Mais nous savions que c’était une excellente équipe et chaque match de conférence est difficile », a déclaré l’entraîneur de Princeton, Darcy Kepner. «Ils ont riposté et nous avons juste répondu quand ils ont riposté. Chaque match à l’extérieur de la conférence est un défi difficile et ce soir n’était pas différent. Ils se sont battus tout le temps.

Hobson a déclaré que les Tigresses devaient travailler sur leurs lacunes.

«Je ne sais pas, parfois au milieu (du match), nous devenons un peu paresseux et pensons simplement que nous l’avons dans le sac. Mais, vraiment, nous devons pousser encore plus et travailler là-dessus pour rester à 100% tout le temps », a-t-elle déclaré. “Mais je pense que nous avons bien fait de leur répondre en revenant un peu.”

Le reste du match s’est déroulé comme d’habitude pour les Tigresses, a déclaré Kepner, utilisant leur défense et courant au sol.

«Nous venons de recevoir des astuces et des vols qui se sont avérés être des lay-ups épuisés. C’est ce sur quoi nous nous appuyons », a-t-elle déclaré.

Fox a terminé avec 10 points, Gartin en a ajouté neuf et Camryn Driscoll en a sept.

Ali Boschich a mené St. Bede (6-13) avec 23 points, marquant 16 en seconde période avec quatre paniers et 8 sur 9 lancers francs.

“Nous avons fait quelques ajustements à la mi-temps parce que nous savions qu’Ali pouvait gérer le milieu”, a déclaré Mickley.