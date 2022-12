L’étudiant américain Ken DeLand a retrouvé sa mère, rentrant chez lui, selon un responsable

La personne disparue Ken DeLand Jr. a été retrouvée et retrouve sa mère à Lyon, en France, alors qu’il se prépare à son rapatriement.

DeLand, l’étudiant du nord de l’État de New York qui avait été disparu en france depuis le mois dernier, a été retrouvé vivant en Espagne près de trois semaines plus tard après s’être repéré dans les médias, ont confirmé vendredi des membres de sa famille et des responsables.

L’étudiant de l’Université St. John Fisher étudiait à l’étranger à l’Université Grenoble Alpes à Grenoble lorsqu’il a été entendu pour la dernière fois le 28 novembre, a déclaré sa famille.

Il était porté disparu le lendemain, il n’a pas assisté aux cours et sa famille d’accueil et ses amis n’avaient pas eu de nouvelles de lui.

Maintenant, DeLand devrait bientôt retourner aux États-Unis, selon des responsables européens.

Le procureur de la République de Grenoble Eric Vaillant a déclaré aux médias que DeLand s’envolerait bientôt pour les États-Unis.

Fox News Digital a contacté le père de DeLand, Ken DeLand Sr., pour une mise à jour sur le rapatriement de son fils. Ken DeLand Sr. n’a pas encore pu confirmer si son fils était monté à bord d’un avion de retour de France.

Un porte-parole de l’ambassade des États-Unis à Paris n’a pas fourni de détails supplémentaires à ce sujet, invoquant des “considérations de confidentialité”.

Un porte-parole de l’Université St. John Fisher, située à Rochester, New York, a écrit dans une déclaration à Fox News Digital : “Nous sommes soulagés par cette nouvelle et nous continuerons à soutenir Kenneth et sa famille de toutes les manières possibles. “

