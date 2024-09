L’étude sur la santé de Croix Bleue® révèle que la plupart des Canadiens reconnaissent l’importance de la santé préventive, mais près de la moitié ne recherchent pas les soins dont ils ont besoin

« Les Canadiens comprennent les avantages des soins préventifs, notamment pour améliorer leur qualité de vie, et reconnaissent que les habitudes quotidiennes jouent un rôle essentiel dans le maintien de la santé », affirme Tim BishopDirecteur général, Croix Bleue de Canada« Cependant, de nombreux Canadiens ne profitent pas des services de santé disponibles pour compléter leurs habitudes saines. »

Selon l’étude, la plupart des Canadiens (72 %) ont essayé d’améliorer leur santé ou leur forme physique au cours des 12 derniers mois en prenant leur santé en main : une alimentation nutritive et équilibrée (69 %) et une activité physique régulière (67 %) ont été citées comme les deux mesures de santé préventive les plus importantes. Les jeunes générations sont également particulièrement déterminées à améliorer leur santé : 84 % de la génération Z et 79 % des milléniaux ont essayé d’améliorer leur santé ou leur forme physique au cours des 12 derniers mois, contre seulement 64 % de la génération X et des baby-boomers respectivement.

Ici dans Saskatchewan

Saskatchewan les résidents expriment le désir d’améliorer leur santé, 41 % d’entre eux reconnaissant un besoin d’une meilleure santé, juste derrière Manitoba Le taux de prévalence de la COVID-19 est de 47 %, soit plus que la moyenne nationale de 36 %. Les résidents montrent également une préférence pour les visites en personne pour les services de santé, 66 % d’entre eux n’ayant eu recours aux services de santé qu’en personne au cours de l’année écoulée.

Les Saskatchewanais sont également les plus susceptibles de reconnaître que l’amélioration de la santé mentale est un avantage clé des stratégies de santé préventive, 59 % d’entre eux citant cet avantage. De plus, 42 % Saskatchewan Les résidents déclarent ne pas prendre quotidiennement de médicaments sur ordonnance, ce qui dépasse la moyenne nationale de 36 %.

Les défis liés à la recherche de soins

Outre leurs habitudes de vie saines, de nombreux Canadiens reconnaissent également l’importance de maintenir leur santé, citant des examens de santé réguliers (56 %), des dépistages réguliers/détection précoce (41 %) et l’éducation en matière de santé (34 %) comme principales mesures de prévention. Pourtant, près de la moitié (48 %) d’entre eux ne consultent pas de professionnels de la santé lorsqu’ils en ont besoin, souvent en raison de la peur et de l’anxiété (19 %), du manque de temps (17 %) et du manque de transport (10 %). L’étude a également révélé que la peur et l’anxiété sont plus courantes chez la génération Z (31 %) et chez les personnes aux finances précaires (35 %).

« Il est inquiétant de constater que de nombreux Canadiens ne cherchent pas à obtenir les services de santé essentiels lorsqu’ils en ont besoin, déclare M. Bishop. Ces obstacles perçus ont non seulement une incidence sur le bien-être individuel, mais soulignent également le besoin urgent de solutions accessibles, comme des régimes d’assurance maladie, qui permettent aux Canadiens d’accéder aux soins dont ils ont besoin et auxquels ils accordent de l’importance. »

L’étude révèle que même ceux qui peuvent se permettre de se faire soigner ne le font pas. Près de la moitié (48 %) des Canadiens ayant des finances stables n’ont pas cherché à se faire soigner, tout comme 36 % des Canadiens dont la situation financière était confortable. L’étude révèle également que les femmes (69 %) sont plus susceptibles que les hommes (57 %) de reporter le recours aux soins, ce qui met en évidence une disparité frappante entre les sexes dans l’utilisation des services de santé.

Les avantages des régimes d’assurance maladie

L’étude démontre que les personnes bénéficiant d’un régime d’assurance maladie, que ce soit par le biais d’une assurance maladie personnelle ou d’un régime offert par leur employeur, sont plus susceptibles de déclarer être en meilleure santé et de demander des soins en cas de besoin. Les Canadiens bénéficiant d’un régime d’assurance maladie sont plus susceptibles de consulter un professionnel de la santé, quel que soit leur revenu, que ceux qui n’en bénéficient pas. Les personnes bénéficiant d’un régime d’assurance maladie sont également deux fois plus susceptibles de consulter un chiropraticien, un naturopathe ou un massothérapeute.

Il n’est donc pas surprenant que les personnes bénéficiant d’un régime d’assurance maladie s’en sortent mieux en ce qui concerne les résultats autodéclarés en matière de santé : 69 % des personnes bénéficiant d’un régime d’assurance maladie se considèrent en bonne santé, contre 55 % des personnes sans régime. De plus, les personnes bénéficiant d’un régime d’assurance maladie sont également beaucoup plus susceptibles (77 %) d’avoir cherché à améliorer leur santé et leur condition physique au cours de l’année écoulée.

« Les régimes d’assurance maladie jouent un rôle essentiel en favorisant les soins préventifs, en gérant les maladies et en offrant une protection supplémentaire contre les dépenses médicales imprévues », explique Bishop. « Croix Bleue s’engage à améliorer le bien-être des Canadiens en offrant une gamme d’options de régimes d’assurance maladie sur mesure qui répondent aux besoins individuels et procurent une tranquillité d’esprit. »

L’essor de nouvelles approches de santé, notamment les soins virtuels

Les pharmaciens et les options virtuelles changent la façon dont les Canadiens accèdent aux soins et apportent un soulagement à certains des principaux défis auxquels ils sont confrontés lorsqu’ils accèdent aux services de santé. Selon l’étude, 90 % des Canadiens consultent leur pharmacien et, comme de nombreux pharmaciens peuvent diagnostiquer et traiter des affections mineures, les visites ont augmenté de 12 % depuis 2022.

De plus, un tiers des Canadiens (31 %) déclarent utiliser une combinaison de solutions virtuelles et en personne, affirmant que les soins virtuels réduisent les contraintes de transport (52 %) et facilitent la prise de rendez-vous (36 %) et accélèrent (36 %). Les jeunes générations montrent une préférence pour les soins numériques en premier lieu : la génération Z et la génération Y sont plus susceptibles de citer les avantages des soins virtuels, et tandis que les médecins de famille sont la principale source d’information sur la santé pour la génération X (66 %) et les baby-boomers (79 %), 60 % de la génération Z et 56 % des milléniaux se tournent d’abord vers les sources numériques (médias sociaux, applications de mise en forme, sources en ligne).

« Il n’existe pas de moyen unique ou idéal d’accéder aux soins. Tout dépend de la personne et de ses besoins particuliers. Des cliniques sans rendez-vous aux plateformes de télésanté et de soins virtuels, les Canadiens profitent de la diversité des avantages offerts par chaque format, affirme M. Bishop. En tant que partenaire dans le parcours de santé des Canadiens, Croix Bleue est fière d’aider les Canadiens à accéder aux services de prévention au moment et de la façon dont ils en ont besoin. »

Pour en savoir plus sur l’étude, veuillez visiter www.bluecross.ca/etudesante.

À propos l’étude de santé de la Croix Bleue

Pour créer l’étude Blue Cross Health Study 2024, Research + Knowledge = Insight, une société de recherche indépendante, a mené une enquête en ligne d’avril à Juillet 2024. L’échantillon complet de cette enquête comprend 2 133 adultes canadiens, dont 12 mesures démographiques clés. L’étude a une marge d’erreur de plus ou moins 2 %, 19 fois sur 20.

À propos de la Croix Bleue

L’Association canadienne des Croix Bleue (Croix Bleue de Canada) représente les régimes et les titulaires de licence indépendants de Blue Cross qui opèrent dans toutes les régions du pays. Il s’agit notamment Croix Bleue de l’AlbertaCroix Bleue Canassurance (Croix Bleue du Québec et Croix Bleue de l’Ontario), Croix Bleue du Manitoba, Croix Bleue Medavie, Croix Bleue du Pacifique, Croix Bleue de la Saskatchewan et Croix Bleue Vie. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.croixbleue.ca.

