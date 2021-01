Les algorithmes de reconnaissance faciale peuvent être formés pour reconnaître les opinions politiques des gens, affirme le chercheur affilié à Stanford Michal Kosinski, affirmant que sa dernière étude a atteint une précision de 72% sur les libéraux par rapport aux conservateurs.

Des algorithmes de reconnaissance faciale correctement formés peuvent deviner correctement l’orientation politique d’une personne près des trois quarts du temps, a déclaré Kosinski dans un article publié lundi dans Scientific Reports. En utilisant plus d’un million de profils de Facebook et de sites de rencontres aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada, l’algorithme a été en mesure de sélectionner avec précision les conservateurs des libéraux dans 72% des paires de visages.

Les traits du visage les plus importants pour distinguer les groupes politiques – mis à part l’âge, le sexe et l’appartenance ethnique – étaient l’orientation de la tête et l’expression émotionnelle, selon les auteurs de l’étude. Ils ont également expliqué que les libéraux étaient plus susceptibles de regarder directement la caméra et plus susceptibles d’avoir l’air surpris que dégoûtés.

Les libéraux étaient également censés sourire « Plus intensément et véritablement, » les laissant avec un motif différent de rides à mesure qu’ils vieillissent. Les conservateurs, quant à eux, «Ont tendance à être en meilleure santé, à consommer moins d’alcool et de tabac et à avoir un régime alimentaire différent» – des attributs qui ont affecté la santé et la texture de la peau.

Mais leurs conclusions allaient bien plus loin que cela, plongeant profondément dans les domaines de la dystopie par reconnaissance faciale. L’apparence du visage, ont-ils affirmé, prédit tout, de la réussite au travail, à la réussite scolaire, voire à la durée d’une peine de prison – tous des facteurs qui, selon les chercheurs, pourraient facilement influencer l’appartenance politique.

D’un autre côté, ils ont également suggéré que le lien entre les attributs du visage et la politique pourrait commencer dans l’utérus, avec « Gènes, hormones et exposition prénatale à des substances » tous jouent un rôle dans le fait qu’un individu grandit pour être libéral ou conservateur. Les «premières impressions négatives» – signifiant vraisemblablement la laideur – pourraient «réduire [an individual’s] potentiel de gain et statut, » inculquer de l’empathie pour les plus défavorisés et donc une vision du monde plus libérale.

Même boire pendant la grossesse pourrait prédire l’orientation politique future, étant donné qu’un faible développement cognitif a – selon les chercheurs – été « Lié à l’orientation politique. »

Vraisemblablement conscient qu’il serait attaqué pour avoir apparemment tenté de faire revivre la « science » longtemps discréditée de la physionomie, une technique censée pouvoir évaluer le caractère, la personnalité, voire les propensions criminelles d’un individu par la forme de son visage, Kosinski a dénoncé la discipline. comme « Basé sur des études non scientifiques, des superstitions, des preuves anecdotiques et des pseudo-théories racistes. »

Cependant, a-t-il expliqué, juste parce que le domaine était extrêmement peu scientifique « Ne signifie pas automatiquement qu’ils ont tous tort. »

Certaines des affirmations des physionomistes étaient peut-être correctes, peut-être par simple accident.

Kosinski est peut-être mieux connu pour son travail avec Facebook, qui a donné naissance à la tristement célèbre société d’exploration de données Cambridge Analytica avant les élections américaines de 2016. La société a collecté des dizaines de millions de données d’utilisateurs de Facebook pour diffuser une publicité politique ciblée avec précision de la part de la campagne présidentielle républicaine.

Il a également travaillé en tant que conseiller sur Faception, un programme israélien à la Minority-Report-esque qui prétendait prédire non seulement la place d’un individu sur l’échiquier politique, mais aussi la probabilité que cette personne soit un terroriste, un pédophile ou un autre criminel majeur. Le travail de Kosinski lui a valu une certaine infamie dans le passé. Un article de 2017 qu’il a co-écrit a fait valoir qu’un simple système d’IA pouvait déterminer si un visage appartenait à une personne homosexuelle ou hétérosexuelle, soulevant ainsi les hackers des groupes de défense des LGBT à travers les États-Unis. En octobre, lui et un collègue ont publié un article réfutant une affirmation précédente selon laquelle les couples mariés se ressemblent de manière faciale lorsqu’ils passent leur vie ensemble.

Mais il est loin d’être le seul scientifique à essayer de mettre à jour la physionomie pour le 21e siècle. En mai, l’Université de Harrisburg a affirmé avoir développé un algorithme d’IA capable de déterminer avec une précision de 80% si quelqu’un était un criminel, simplement en regardant son visage.

Une étude similaire a été menée en Chine en 2016.

