L’étude DRIVE met en évidence des options de traitement non chirurgical efficaces pour les patientes atteintes d’un cancer de la vulve

Le cancer de la vulve est une tumeur maligne rare, représentant environ 6 % des cancers affectant les organes reproducteurs féminins, selon l’American Cancer Society. La maladie cancéreuse affecte la vulve, les organes génitaux externes de la femme, y compris les lèvres, l’ouverture du vagin et le clitoris. Bien que la cause exacte du cancer de la vulve soit encore à l’étude, les chercheurs ont identifié plusieurs facteurs de risque, notamment l’âge avancé, l’infection par le virus du papillome humain (VPH) et les états précancéreux de la vulve ou du col de l’utérus.

Le cancer de la vulve touche principalement les femmes de plus de 55 ans, et ces patientes trouvent leurs options de traitement assez limitées par rapport aux traitements disponibles pour d’autres cancers. La chirurgie est le traitement standard de première intention, mais une proportion importante de patients présentent soit une maladie étendue qui exclut une résection initiale, soit sont médicalement inaptes à la chirurgie. Les options disponibles pour les patients qui ne sont pas candidats à la chirurgie sont limitées.

« Notre compréhension de la radiothérapie et de la chimiothérapie pour les patients qui ne sont pas candidats à la chirurgie a considérablement évolué. Auparavant, le traitement impliquait l’irradiation de vastes zones, ce qui entraînait une toxicité importante », a déclaré Anupam Rishi, MD, radio-oncologue au Moffitt Cancer Center. « Aujourd’hui, grâce aux progrès de la radio-oncologie comme la radiothérapie guidée par l’image et à modulation d’intensité (IMRT), nous pouvons cibler avec précision les zones touchées par le cancer, en administrant des doses plus élevées de manière plus sûre. Cette approche minimise l’exposition aux tissus sains, tels que la vessie, le rectum et la peau, permettant aux patients de bien mieux tolérer le traitement.

Rishi dirige actuellement l’étude DRIVE, une initiative de recherche collaborative multi-institutionnelle axée sur les patientes atteintes d’un cancer de la vulve traitées par IMRT à haute dose. L’équipe de recherche évalue la réponse et les résultats du traitement, la façon dont les patients ont suivi leurs plans de traitement, les effets secondaires et le type d’échec. Leur résultats ont été présentés lors de la réunion annuelle de l’American Society for Radiation Oncology.

« Avec l’IMRT, nous avons constaté que les patients pouvaient tolérer en toute sécurité des doses de rayonnement plus élevées, de 64 à 66 unités Gray, ce qui constitue une dose efficace pour contrôler les tumeurs. Remarquablement, nous avons observé un taux de réponse complète de 74 %, indiquant que la maladie a complètement disparu après le traitement », a expliqué Rishi.

L’équipe a découvert que près de 91,4 % des patients de l’étude ont terminé avec succès leur traitement prévu. Cela représente une amélioration significative par rapport à l’ancienne technique de traitement, où seulement 70 % environ des patients terminaient le traitement. Selon Rishi, ceux qui ont dû arrêter le traitement étaient en grande partie dus à une toxicité plus élevée.

Le taux de survie globale était également prometteur, avec une survie médiane de 63 mois, 87,3 % des patients survivant à deux ans et 73 % à cinq ans.

« Cette recherche met en évidence l’efficacité des traitements non chirurgicaux, permettant aux patients de gérer leurs tumeurs uniquement par radiothérapie et chimiothérapie. Beaucoup de ces patients n’auront peut-être pas besoin d’un traitement supplémentaire ou d’une intervention chirurgicale à l’avenir, bien que la chirurgie reste une option si nécessaire plus tard », a-t-il déclaré. « Les chirurgies traditionnelles peuvent être défigurantes, laissant les patients subir des changements physiques importants qui peuvent avoir un impact sur leur estime de soi et leur bien-être psychologique, en particulier chez les patients plus jeunes qui mènent une vie sexuelle active. Cette étude offre une alternative importante à ceux qui cherchent à éviter les conséquences potentielles de la chirurgie.

Bien que ce traitement offre une alternative aux patients qui préfèrent éviter la chirurgie, Rishi conseille aux patients de consulter leur équipe soignante pour s’assurer que c’est le bon choix pour eux.