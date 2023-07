L’étude dit "Changement climatique souterrain" Immeubles de grande hauteur menaçants

Le sol sous nos pieds se réchauffe, donnant lieu au phénomène de « changement climatique souterrain » et nos infrastructures civiles n’ont pas été conçues pour cela, disent les scientifiques.

La diffusion continue de la chaleur des bâtiments et des transports souterrains, observée dans de nombreuses zones urbaines à travers le monde, provoque un réchauffement du sol à un rythme alarmant, estimé entre 0,1 et 2,5 degrés Celsius par décennie par les chercheurs.

L’échauffement du sol entraîne sa déformation qui comprend à la fois l’expansion et la contraction, provoquant des mouvements excessifs des fondations des bâtiments et du sol environnant et parfois des fissures, affectant ainsi les performances et la durabilité à long terme des structures.

« Le sol se déforme en raison des variations de température, et aucune structure ou infrastructure civile existante n’est conçue pour résister à ces variations », a déclaré Alessandro Rotta Loria de l’Université Northwestern, professeur adjoint de génie civil et environnemental, et qui a dirigé l’étude basée aux États-Unis. étude publiée dans la revue Communications Engineering.

Des températures plus chaudes ont provoqué un gonflement et une expansion du sol jusqu’à 12 millimètres et une contraction et un affaissement (sous le poids du bâtiment) jusqu’à 8 mm, ont découvert les chercheurs en utilisant des simulations sur les données de température obtenues par capteur de Chicago.

Ils ont déclaré que bien qu’imperceptible pour les humains, la variation était supérieure à ce que de nombreux composants de construction et systèmes de fondation peuvent supporter sans compromettre leurs exigences opérationnelles.

« Si vous pensez aux sous-sols, aux parkings, aux tunnels et aux trains, toutes ces installations émettent de la chaleur en continu.

« En général, les villes sont plus chaudes que les zones rurales parce que les matériaux de construction piègent périodiquement la chaleur dérivée de l’activité humaine et du rayonnement solaire, puis la libèrent dans l’atmosphère. Ce processus est étudié depuis des décennies. Maintenant, nous examinons son homologue souterrain, qui est principalement motivée par l’activité anthropique », a déclaré Rotta Loria.

Son équipe a mesuré les températures, au-dessus et au-dessous du sol, en installant des capteurs dans le Chicago Loop, le quartier central des affaires de la ville et la section principale du centre-ville de Chicago, et sous Grant Park le long du lac Michigan, loin des bâtiments et des systèmes de transport souterrain.

Les températures souterraines sous la boucle étaient souvent de 10 degrés plus chaudes que celles sous Grant Park.

Les températures de l’air dans les structures souterraines peuvent être jusqu’à 25 degrés plus élevées par rapport à la température du sol non perturbé, ont-ils déclaré.

« Nous avons utilisé Chicago comme un laboratoire vivant, mais le changement climatique souterrain est commun à presque toutes les zones urbaines denses du monde », a déclaré Rotta Loria. « Et toutes les zones urbaines souffrant du changement climatique souterrain sont susceptibles d’avoir des problèmes d’infrastructure. Les futures stratégies de planification devraient intégrer les technologies géothermiques pour récupérer la chaleur perdue. L’installation d’une isolation thermique sur les bâtiments pour minimiser la chaleur pénétrant dans le sol pourrait également être réalisée », Rotta Loria a dit.

