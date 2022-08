L’étude de l’exercice examine différentes façons de développer les muscles

Une étude australienne a révélé qu’un peu d’exercice chaque jour peut être plus efficace pour développer des muscles plus forts que quelques séances plus longues chaque semaine.

La recherche, publiée dans le Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, suggère que la fréquence, et non le volume, est ce qui produit les meilleurs résultats lors de l’exercice.

“Les gens pensent qu’ils doivent faire une longue séance d’entraînement en résistance au gymnase, mais ce n’est pas le cas”, a déclaré Ken Nosaka, professeur d’exercice et de sciences du sport à l’Université Edith Cowan en Australie-Occidentale, qui a participé à l’étude. communiqué de presse.

“Il suffit d’abaisser lentement un haltère lourd une ou six fois par jour.”

L’étude, réalisée en collaboration avec l’Université Niigata et l’Université Nishi Kyushu au Japon, a examiné les changements dans la force et l’épaisseur musculaires – cette dernière étant utilisée comme indicateur de la taille musculaire – dans trois groupes de participants sur quatre semaines.

Les participants ont effectué une contraction excentrique du biceps sur une machine qui mesure la force musculaire. L’exercice est similaire à l’abaissement d’un haltère lourd dans une boucle de biceps, ont déclaré les chercheurs.

Deux groupes ont fait 30 contractions par semaine, l’un effectuant six contractions par jour pendant cinq jours et l’autre faisant les 30 en une journée une fois par semaine. Un troisième groupe a fait six contractions un jour par semaine.

Après quatre semaines, les chercheurs ont déclaré que le groupe effectuant six contractions cinq jours par semaine avait constaté une augmentation “significative” de la force musculaire de plus de 10%, ainsi qu’une augmentation de l’épaisseur musculaire.

Le groupe qui a effectué 30 contractions en une seule journée n’a montré aucune augmentation de la force musculaire, mais les chercheurs affirment que l’épaisseur musculaire a augmenté de 5,8 %, ce qui était similaire au premier groupe.

Le troisième groupe faisant six contractions une fois par semaine, quant à lui, n’a montré aucun changement dans la force ou l’épaisseur musculaire.

“Nous n’avons utilisé que l’exercice de curl biceps dans cette étude, mais nous pensons que ce serait également le cas pour d’autres muscles, au moins dans une certaine mesure”, a déclaré Nosaka.

Il a dit que les résultats peuvent être dus à la fréquence à laquelle le cerveau est invité à faire fonctionner un muscle d’une manière particulière.

En même temps, il a souligné l’importance du repos dans un régime d’exercice.

“Les muscles ont besoin de repos pour améliorer leur force et leur masse musculaire, mais les muscles semblent aimer être stimulés plus fréquemment”, a déclaré Nosaka.

Il a conclu en disant qu’aller au gymnase une fois par semaine n’est pas aussi efficace que de faire un peu d’exercice tous les jours à la maison.

“Nous devons savoir que chaque contraction musculaire compte, et c’est la fréquence à laquelle vous les effectuez qui compte”, a déclaré Nosaka.