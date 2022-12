Lettres piégées en Espagne : la sécurité du Premier ministre et de l’ambassade des États-Unis ciblées

Madrid

CNN

—



L’Espagne a déclaré jeudi qu’elle renforçait les mesures de sécurité après la découverte d’une série de lettres piégées dans le pays, dont une envoyée au Premier ministre espagnol la semaine dernière et une autre à l’ambassade des États-Unis.

La sixième et dernière bombe a été détectée jeudi après-midi et envoyée à l’ambassade des États-Unis à Madrid. Il a été intercepté vers 12h30 heure locale au poste de sécurité de l’ambassade, a déclaré une source policière à CNN.

L’enveloppe a explosé dans un environnement contrôlé, selon deux responsables américains. Personne n’a été blessé dans le processus, ont déclaré les responsables.

“Nous sommes reconnaissants aux forces de l’ordre espagnoles pour leur aide dans cette affaire”, a déclaré à CNN Jamie Martin, porte-parole de l’ambassade des États-Unis à Madrid.

La sécurité a été renforcée à l’ambassade après que des colis suspects ont été envoyés mercredi à d’autres ambassades, a déclaré un responsable américain.

Un porte-parole du département d’État américain a déclaré qu’il “continuera d’évaluer la situation en matière de sécurité et de fournir des mises à jour le cas échéant”. L’ambassade des États-Unis à Madrid reste ouverte pour les services aux citoyens américains. Nous remercions les forces de l’ordre espagnoles pour leur aide.

Une précédente bombe, envoyée sur une base aérienne près de Madrid, a été découverte avant l’aube jeudi, après qu’une a explosé mercredi à l’ambassade d’Ukraine dans la capitale et qu’une autre ait été désactivée chez un fabricant d’armes.

Un appareil adressé au Premier ministre Pedro Sanchez est arrivé par la poste dans son enceinte officielle de Moncloa le 24 novembre et son service de sécurité l’a désigné comme suspect. Après avoir établi un périmètre de sécurité, ils ont procédé à une “explosion contrôlée” de l’enveloppe, selon un communiqué du ministère de l’Intérieur.

La bombe “serait similaire, pour ses caractéristiques et son contenu” à celles reçues mercredi à l’ambassade d’Ukraine à Madrid et chez l’armurier Instalaza à Saragosse, et jeudi à la base aérienne espagnole de Torrejon près de Madrid, selon le communiqué.

La lettre piégée la plus récente a été interceptée juste avant l’aube jeudi après avoir été envoyée à la base aérienne de Torrejon.

Des responsables du ministère espagnol de la Défense ont déclaré qu’une enveloppe suspecte avait été détectée par un scanner à la base. Le scan a indiqué que l’enveloppe pourrait contenir “un type de mécanisme” à l’intérieur, selon un communiqué. La police a été appelée sur la base pour analyser l’enveloppe, qui a été adressée au centre satellite de la base aérienne.

Le ministère espagnol de la Défense a également reçu une lettre piégée adressée à la ministre de la Défense Margarita Robles, a annoncé jeudi le secrétaire d’État à la Sécurité Rafael Perez.

Perez a déclaré que les lettres avaient probablement été envoyées depuis le territoire espagnol et que dans quatre des cinq cas, les mesures de protection avaient réussi à neutraliser les bombes.

Les gens doivent rester “calmes”, a déclaré le ministre, et il n’y avait encore aucune raison de justifier une menace terroriste.

Les derniers développements ont suivi la découverte de deux lettres piégées mercredi. Le premier a explosé à l’ambassade d’Ukraine à Madrid dans l’après-midi, blessant un employé, ont indiqué des responsables espagnols.

Cette enveloppe, adressée à l’ambassadeur d’Ukraine en Espagne, a explosé après avoir été manipulée par un travailleur ukrainien à l’ambassade, a indiqué le ministère espagnol des Affaires étrangères dans un communiqué. Plus tard, dans la soirée, la police a désactivé une lettre piégée chez un fabricant d’armes dans le nord de l’Espagne, a déclaré un haut responsable espagnol.

L’enveloppe envoyée au fabricant d’armes avait la même adresse de retour que l’enveloppe qui a explosé à l’ambassade d’Ukraine à Madrid, a déclaré la responsable, Rosa Serrano, dans une interview accordée à la station de radio espagnole SER mercredi soir.

“L’adresse de retour sur l’enveloppe est un e-mail qui est le même” sur les deux enveloppes, a déclaré Serrano, qui est le plus haut responsable du gouvernement espagnol dans la région d’Aragon où la deuxième lettre piégée est arrivée.

L’enveloppe du fabricant d’armes de la ville de Saragosse, en Aragon, “proviendrait apparemment d’Ukraine”, a déclaré Serrano, ajoutant que les autorités soupçonnaient celle de l’ambassade de provenir également d’Ukraine.

Un cadre du fabricant d’armes était apparemment au courant de l’explosion de Madrid, alors quand une enveloppe est arrivée peu après que personne ne semblait reconnaître, la société a appelé la police, a déclaré Serrano.

L’équipe de déminage est arrivée et la police a déterminé qu’il y avait des explosifs à l’intérieur de l’enveloppe, conçus pour exploser à l’ouverture. Il a été désactivé, a déclaré Serrano.

Serrano n’a pas identifié l’entreprise, mais les médias espagnols ont rapporté son nom et déclaré qu’elle fabriquait des lance-roquettes que l’Espagne avait envoyés en Ukraine alors qu’elle combattait l’invasion russe. CNN n’a pas pu confirmer immédiatement ce détail.

“Je sais que l’entreprise est depuis longtemps un fabricant d’armes, avec des installations à la pointe de la technologie”, a déclaré Serrano dans l’interview à la radio.

La police a informé le tribunal national espagnol, qui enquête sur le terrorisme, de chacune des lettres piégées, selon le communiqué.

Le ministère de l’Intérieur a ordonné des mesures de sécurité accrues dans toutes les ambassades et consulats en Espagne, ainsi que dans d’autres sites nécessitant une protection spéciale. La sécurité avait déjà été renforcée après le début de l’invasion russe de l’Ukraine.