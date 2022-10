Lettres de Trump et Kim Jong Un non remises aux Archives nationales : livre audio

L’ancien président américain Donald Trump a faussement affirmé qu’il avait donné les lettres qu’il avait échangées avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un aux Archives nationales l’année dernière lorsqu’il a été interviewé par la journaliste du New York Times Maggie Haberman pour son prochain livre, selon l’audio de l’interview obtenue. par CNN.

Trump a également affirmé dans ses entretiens avec Haberman qu’il ne regardait pas la télévision pendant l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole américain, ce qui a été contredit par le témoignage d’assistants de la Maison Blanche au comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’insurrection du 6 janvier.

Le livre de Haberman, “Confidence Man”, est publié mardi. Le livre, qui comprend de nouveaux détails sur le temps passé par Trump à la Maison Blanche, raconte comment l’ascension de l’ancien président américain dans le monde de la politique et de l’immobilier à New York dans les années 1970 et 1980 a finalement façonné sa vision du monde et sa présidence.

Haberman a déclaré au New York Times, qui a d’abord rapporté les clips audio, qu’elle avait demandé à Trump dans une interview de septembre 2021 “sur une alouette” s’il avait pris des documents souvenirs de la Maison Blanche. Trump a dit à Haberman: “Rien de très urgent, non”, avant d’évoquer les lettres de Kim sans y être invité.

“J’ai de grandes choses cependant, vous savez. Les lettres, les lettres de Kim Jong Un. J’en avais beaucoup”, a déclaré Trump.

« Vous avez pu les emporter avec vous ? a demandé Habermann.

“Non, je pense que cela a le … je pense que c’est dans les archives, mais la plupart sont dans les archives. Mais les lettres de Kim Jong Un, nous avons des choses incroyables. J’ai des lettres incroyables avec d’autres dirigeants.”

CNN et d’autres médias ont précédemment rapporté que Trump, en fait, avait conservé les lettres de Kim parmi les dizaines de milliers de documents gouvernementaux qu’il avait apportés à son complexe de Mar-a-Lago après avoir quitté la Maison Blanche. Les lettres faisaient partie des objets contenus dans les boîtes qu’il a remises aux Archives nationales en janvier, qui comprenaient également des documents classifiés qui ont incité les Archives à renvoyer l’affaire au ministère de la Justice.

Dans un autre clip audio de son entretien avec Trump, Haberman a demandé comment Trump avait découvert que des émeutiers avaient violé le Capitole. L’ancien président a affirmé qu’il ne regardait pas la télévision.

“J’avais entendu cela après, et en fait tard. J’avais des réunions. J’étais aussi avec (alors chef de cabinet de la Maison Blanche) Mark Meadows et d’autres. Je ne regardais pas la télévision. Je n’avais pas la télévision. sur », a-t-il déclaré.

Trump a poursuivi: “Je n’avais généralement pas la télévision allumée. Je l’aurais allumée s’il y avait quelque chose. Je l’ai ensuite allumée plus tard et j’ai vu ce qui se passait.”

Mais il y a eu plusieurs récits selon lesquels Trump a en fait regardé le chaos au Capitole se dérouler à la télévision, et c’était au centre de l’une des audiences du comité du 6 janvier plus tôt cette année.

Haberman a déclaré au Times qu’elle pensait que les mensonges de Trump sur ce qu’il faisait le 6 janvier représentaient deux choses: “Son désir de construire une réalité alternative et sa sensibilité particulière à quiconque suggère qu’il regarde beaucoup la télévision, qu’il associe à des personnes diminuant son intelligence (même s’il regarde beaucoup la télévision).”