Lettres de Franz Kafka, 120 dessins mis en ligne publiquement pour la première fois

Une collection inédite de lettres, de manuscrits et de dessins de Franz Kafka est désormais disponible en ligne via la Bibliothèque nationale d’Israël, qui a récupéré les documents après des années de querelles juridiques. Quelque 120 dessins et plus de 200 lettres à son ami Max Brod font partie des archives désormais accessibles au public, a déclaré à l’AFP Stefan Litte, conservateur du projet.

Les documents existent grâce à la décision de Brod de rompre un pacte avec son ami Kafka, le célèbre auteur juif tchèque de « Le Procès » et « La Métamorphose », qui, souffrant de tuberculose, a demandé que ses écrits soient détruits.

Mais après la mort de l’auteur en 1924, Brod a décidé de garder les papiers et en 1939, il a fui la Tchécoslovaquie occupée par les nazis pour Tel-Aviv avec eux.

Brod, né à Prague, également juif, a publié de nombreuses œuvres, jouant un rôle central dans l’établissement de Kafka comme l’une des figures littéraires clés du 20e siècle.

Après la mort de Brod en 1968, un feuilleton juridique multi-pays – certains pourraient même l’appeler « Kafkaïen » – a mêlé les détenteurs de droits et les universitaires pendant des années.

Après des années de procédures judiciaires et de recherches, la cinquième et dernière cache a été localisée dans un coffre-fort au siège zurichois d’UBS, la plus grande banque de Suisse, et libérée après une décision de justice suisse.

La plupart des documents récupérés avaient déjà été publiés par Brod, mais deux surprises étaient réservées aux archivistes de Jérusalem.

« Nous avons découvert des dessins inédits, ni signés ni datés, mais que Brod avait conservés », a déclaré Litt, qui a montré des dessins de personnages sur de petits morceaux de papier, dont des dessins de la mère de Kafka et un autoportrait.

« La grande surprise que nous avons reçue lorsque nous avons ouvert ces documents était son cahier bleu, dans lequel Kafka écrivait en hébreu, signant ‘K’, sa signature habituelle », a déclaré Litt.

Dans l’une des entrées de son carnet, datée de 1920, il demande à un professeur d’hébreu de ne pas se fâcher pour des fautes dans ses devoirs – « parce que je suis déjà en colère pour nous deux ».

Mais pour Litt, il n’y a qu’un seul regret : le « trésor » de Suisse comprenait des tracts allemands écrits par Kafka, mais aucun d’entre eux inédit.

