Lettres d’amour de Sylvia Plath à Ted Hughes, rouleau à pâtisserie, recettes vendues aux enchères

Les biens de la regrettée poète Sylvia Plath, auteur de « The Bell Jar », comprenant un rouleau à pâtisserie, des alliances, des cartes de recettes et des lettres d’amour, ont été vendus aux enchères pour un total de plus d’un million de dollars. La maison de vente aux enchères Sotheby’s a vendu les articles au nom de Frieda Hughes, la fille de Plath, a rapporté Forbes. L’objet de l’enchère la plus élevée vendu était un jeu de cartes de tarot français qui a rapporté 206 886 $. La vente aux enchères comprenait également des lettres d’amour à Ted Hughes, ainsi que des messages écrits à son sujet à des amis. Les 16 lettres de Plath à Hughes datent de peu de temps après leur mariage en 1956, alors qu’elle étudiait encore à Cambridge et qu’il travaillait à Londres, et selon Sotheby’s, ce sont les seules lettres de ce type à avoir survécu.

Dans l’une, Plath décrit être « indissolublement soudée » à son nouveau mari et lui manquer : « Jamais auparavant de ma vie je n’ai été séparé d’un être que j’aime infiniment plus que moi-même ; mon dieu, laisse-moi bientôt être avec toi. » Plath attend avec impatience le « graal brillant » de leurs retrouvailles une fois qu’elle aura terminé ses examens finaux en juin 1957 – « Je ne vous quitterai jamais un jour de ma vie après les examens… Je pense que s’il vous arrivait quelque chose, je me tuer. »

Les lettres contiennent des ébauches de ses poèmes, ainsi que des critiques du travail de Hughes, qui travaillait alors sur sa collection révolutionnaire « The Hawk in the Rain ». « Mon mari est un génie », a-t-elle écrit.

L’histoire d’amour entre l’Américain Plath et l’Anglais Hughes, son traumatisme lorsqu’il est parti après six ans de mariage pour une autre femme, et son suicide à l’âge de 30 ans en 1963, ont été une source durable de fascination pour le public et ont engendré une industrie du livre. et cinéma.

En plus de leurs alliances, la collection comprend des photographies de famille du couple avec leurs jeunes enfants – Frieda et son jeune frère Nicholas – et une amulette de faucon offerte par Plath à Hughes.

« Cette vente aux enchères concerne vraiment la partie la plus heureuse et la plus dynamique de la relation de mes parents lorsqu’ils travaillaient au mieux ensemble et étaient toujours très passionnément amoureux et se soutenaient », a déclaré Frieda Hughes, 61 ans, poète et peintre.

« Si vous lisez les lettres de ma mère à mon père, leur passion et leur amour sont extraordinaires. Je ne suis pas sûr que tout le monde trouve un amour comme ça dans sa vie. »

Plath et Hughes, qui sont devenus le poète officiel britannique, restent deux des poètes d’après-guerre les plus célèbres de la littérature anglaise.

Hughes est resté silencieux sur la mort de sa première femme jusqu’en 1998, lorsqu’il a publié le recueil de poèmes acclamé « Birthday Letters ». Il est décédé d’un cancer quelques mois plus tard, à l’âge de 68 ans.

En 2010, un poème inédit de Hughes a été publié dans lequel il décrivait les derniers jours sombres avant le suicide de Plath en février 1963, au cours de l’un des hivers les plus froids de la Grande-Bretagne.

Souffrant de dépression, Plath a respiré les fumées de son four à gaz, après avoir soigneusement scellé la porte de la cuisine pour protéger Frieda et Nicholas, qui dormaient dans une pièce voisine.

Elle a raconté sa lutte contre la dépression depuis son adolescence dans le roman autobiographique « The Bell Jar ».

(Avec des contributions de l’AFP)

