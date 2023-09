Lettre : Votez oui pour la taxe technologique RPS – Post Bulletin

Le 8 septembre, le secrétaire américain à l’Éducation, Miguel Cardona, a visité le lycée John Marshall et a qualifié son approche d’école communautaire de « modèle » à reproduire.

Je suis fier que nos écoles de Rochester placent la barre plus haut et attirent l’attention pour cela. Ces dernières années n’ont pas été faciles pour les étudiants et les éducateurs. Ils ont réagi avec une adaptabilité remarquable aux défis d’une pandémie qui a mis l’apprentissage entièrement en ligne, puis ce printemps, d’une cyberattaque qui l’a mis entièrement hors ligne.

Du 22 septembre au 7 novembre, les électeurs ont la possibilité d’approuver un référendum de 10 millions de dollars par an pour les écoles publiques de Rochester. Ces fonds soutiendront les ressources technologiques qui assureront la sécurité de nos enfants sur le campus et en ligne, soutiendront leur apprentissage et rendront les opérations scolaires plus efficaces.

RPS est au milieu d’une série de trois années de coupes budgétaires pouvant atteindre 30 millions de dollars pour rester financièrement viable. Voter oui signifie que davantage de ressources seront consacrées à l’apprentissage, au lieu de moins.

Le secrétaire Cardona a reconnu ce que nous, à Rochester, savons déjà : que nos enfants et nos écoles sont sur lesquels il faut parier. Je suis entièrement partant. Votez oui pour School Tech au plus tard le 7 novembre.

Olivia BergenRochester