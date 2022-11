Lettre : Un voisin du camp de sans-abri a changé d’avis par compassion

Pour l’éditeur:

J’ai fait des allers-retours avec l’éditeur Spotlight. Je voulais que le journal imprime mes inquiétudes concernant le camp de sans-abri dans mon jardin et celui de mes voisins, au bord de la rivière.

J’étais en colère qu’ils soient ici.

Et j’ai essayé d’exprimer cela à travers les médias. Mais plus ma femme et moi avons regardé, plus nous avons commencé à apprendre.

Au fil du temps, j’ai beaucoup appris sur ces sans-abri. Et oui, ce sont des gens. Ce sont des êtres humains.

Ces gens n’ont jamais touché notre maison et n’ont jamais rien volé. Ils gardent la tête baissée lorsqu’ils marchent vers et depuis leur camp, ne voulant aucune confrontation avec les voisins.

Au fil du temps, ma femme et moi avons fini par essayer de les aider avec tout ce que nous pouvions. Nous avons essayé de le faire sans que nos voisins nous voient. Parce qu’ils n’ont pas vraiment vu ce que nous avons, et nous ne voulions pas le conflit de “pourquoi voudriez-vous les aider?”

Ce sont des gens pacifiques qui essaient juste de survivre, de rester au chaud et de faire en sorte que quelque chose ressemble à leur maison.

Ce ne sont pas eux dont nous devons tous nous inquiéter. Ce sont les gens qui en profitent – ​​les personnes vraiment mauvaises qui viennent dans le noir et leur prennent leur âme.

Jusqu’à ce que les gouvernements provincial et fédéral, ainsi que le système judiciaire, comprennent ce qui se passe avec la santé mentale et le problème de la toxicomanie, ils doivent s’occuper des créatures sombres et mauvaises de la nuit qui prennent tout de ces êtres humains.

Ils disent que c’est compliqué. Non, ce n’est vraiment pas le cas. Débarrassez-vous des monstres et ensuite, plus que probablement, nous aurons une chance d’aider ces personnes avec des conseils, des maisons, etc.

Jusque-là, ces gens n’ont aucun espoir.

Ed Farkas, Princeton

