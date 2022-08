Lettre : Un tireur d’école obsédé par les armes à feu, rêvait de tuer

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Quatre ans avant que Nikolas Cruz n’assassine 17 personnes dans un lycée de Floride, les thérapeutes d’une autre école ont écrit une lettre à son psychiatre disant qu’il était obsédé par les armes à feu et rêvait de tuer d’autres personnes et d’être couvert de sang, témoignage lors de son procès pour pénalité a montré jeudi.

Le Dr Brett Negin, témoignant pour la défense, a déclaré qu’il ne l’avait jamais reçu.

Negin et un autre psychiatre qui ont traité Cruz au cours de la décennie qui a précédé le massacre du 14 février 2018 à l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas de Parkland ont témoigné lors de l’audience abrégée de jeudi au sujet des divers médicaments qui lui ont été administrés pour le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et d’autres problèmes, mais tous deux ont déclaré lors du contre-interrogatoire qu’ils n’avaient jamais rien vu qui les aurait amenés à croire qu’il était capable de meurtre de masse.

Mais Negin, qui a soigné Cruz de 2012 à août 2017, s’est ensuite vu montrer par la défense une lettre de juin 2014 écrite par un psychiatre et thérapeute de la Cross Creek School, un campus fréquenté par des étudiants ayant des problèmes émotionnels et comportementaux.

La lettre de deux pages du Dr Nyrma N. Ortiz et de la thérapeute Rona O’Connor Kelly adressée à Negin dit que Cruz, alors âgé de 15 ans, souffrait de sautes d’humeur extrêmes, ajoutant: “Il est généralement très irritable et réactif.” Ils ont dit qu’il était «inapproprié» obsédé par les armes à feu et l’armée, provocateur, verbalement agressif envers ses professeurs, paranoïaque et blâme les autres pour les problèmes qu’il crée.

“À la maison, il continue d’être agressif et destructeur avec un minimum de provocation”, ont écrit les deux. Il a détruit une télévision après avoir perdu un jeu vidéo, percé des trous dans les murs et utilisé des objets pointus pour découper les meubles et creuser des trous dans la salle de bain. Il a une hachette qu’il utilise pour couper un arbre mort dans la cour arrière, mais sa mère a signalé qu’elle ne pouvait plus la trouver.

Cruz a partagé à l’école “il rêve de tuer les autres et est couvert de sang”.

Les deux ont déclaré qu’il avait été évalué pour une hospitalisation, mais cela ne s’est jamais produit. Ils ont dit qu’ils écrivaient à Negin pour qu’il puisse ajuster les médicaments de Cruz.

Negin a témoigné jeudi qu’il n’avait jamais reçu la lettre et personne ne l’a suivi lorsqu’il n’a pas répondu.

Negin a également témoigné qu’en 2013, il avait écrit une lettre pour la mère de Cruz soutenant son hospitalisation volontaire. Cela non plus n’est jamais arrivé.

Les numéros de bureau d’Ortiz ont été déconnectés. O’Connor Kelly n’a pas immédiatement répondu à un e-mail jeudi demandant un commentaire.

La défense essaie de montrer que Cruz, 23 ans, avait une longue histoire de problèmes de santé mentale qui n’ont jamais été complètement traités. Il a plaidé coupable en octobre pour les meurtres – le procès doit seulement décider s’il est condamné à mort ou à perpétuité sans libération conditionnelle.

La défense tente de surmonter le dossier de l’accusation, qui s’est terminé plus tôt ce mois-ci. Il comportait une vidéo de surveillance de Cruz, alors âgé de 19 ans, fauchant des étudiants et du personnel avec un fusil semi-automatique de type AR-15 alors qu’il traquait un immeuble de trois étages pendant sept minutes, des photos des conséquences et une visite du jury dans le bâtiment.

Pour que Cruz soit condamné à mort, le jury de sept hommes et cinq femmes doit être unanime. Si un juré vote à vie, ce sera sa peine.

Terry Spencer, l’Associated Press