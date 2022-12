Lettre : Tout à fait une dame

Pour l’éditeur:

Beaucoup reconnaîtront le nom de Gabby Giffords. Récemment, nous avons trouvé un excellent documentaire sur elle sur CNN Films. Elle a servi un district en Arizona pour la Chambre des représentants des États-Unis jusqu’à ce qu’elle soit gravement blessée par un tireur de masse.

Le film raconte sa détermination à pouvoir à nouveau parler et bouger. Son mari, Mark Kelly, un astronaute, a pris sa retraite de la marine et de la NASA afin de l’aider à prendre soin d’elle et est ensuite devenu sénateur américain. Récemment, il a été réélu.

Les deux étaient motivés à faire plus que simplement publier une déclaration sur la violence armée et ont donc lancé Giffords PAC pour lutter contre la violence armée.

Comme vous allez le voir, le film est dramatique et on arrive à trouver Gabby une femme remarquable. J’encourage votre soutien au Giffords PAC. Je crois que vous pouvez trouver ce film sur CNN Gabby Giffords ne reculera pas.

Révérend Bob Dell

Sandwich