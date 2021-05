«  Lettre sans fin  »: RT lance un site Web interactif avec une correspondance personnelle sur la Seconde Guerre mondiale pour le V-Day russe

RT Creative Lab a lancé «The Endless Letter», un site Web interactif contenant une correspondance personnelle originale du temps de guerre et des illustrations actuelles créées par de jeunes étudiants en graphisme.

Site Web « La lettre sans fin », réalisé en partenariat avec Red Collar Digital Agency, est la dernière partie du projet numérique multiplateforme #VictoryPages lancé par RT Creative Lab en 2020 et dédié à 75 ans de victoire sur le nazisme. #VictoryPages est représenté par «The Endless Letter» sur Instagram.

«The Endless Letter» est une série graphique unique comprenant des centaines d’extraits de lettres originales de première ligne de la Seconde Guerre mondiale, qui ont été collectées dans les archives russes par l’équipe du projet «Letters from the Front». Les citations sont accompagnées d’illustrations créées par de jeunes étudiants de l’école de design RANEPA de Moscou, ainsi que par des artistes de renom Peter Bankov et Mikhail Sorkin. Les fragments de lettre et les illustrations ont été partagés ligne par ligne sur Instagram Stories, créant une sorte de « lettre sans fin » avec une partition originale et non-stop du jeune compositeur russe Max Makarychev.

Le nouveau site Web rassemble les missives, les illustrations et la musique de première ligne dans une archive interactive de type cloud.

« Notre archive en ligne de lettres est une archive de sentiments,»Déclare Kirill Karnovich-Valua, le directeur créatif de RT Creative Lab. «Chaque ligne porte l’image d’un être humain réel. C’est une histoire sur le sort d’une personne ordinaire – un soldat, une épouse, une mère, un enfant, un père … C’est l’histoire de millions de familles, celles qui ont vécu et sont mortes pendant cette terrible guerre. C’est avant tout une histoire d’amour. »

L’expérience utilisateur unique offre un aperçu intime d’un monde en guerre. Karnovich-Valua dit:

Nous voulions créer l’atmosphère de lecture de lettres chéries à la lueur des bougies, raconter une histoire privée de cette époque, les histoires de gens ordinaires.

Les morceaux de parchemin en forme de triangle se déplient lorsque vous cliquez dessus et révèlent un fragment de lettre avec une illustration accompagnée de musique et d’effets spéciaux. Les lettres contenant le nom et le destin de l’auteur (lorsqu’il est connu) sont organisées par ordre chronologique.

© RT Creative Lab



« Notre objectif était de produire une expérience utilisateur inhabituelle. Un espace qui vous permet de vous immerger pleinement dans l’instant,»Déclare Denis Lomov, directeur créatif de Red Collar. « Les lettres sont disposées dans un espace 3D. À l’aide de couleurs, de polices et de textures, nous transportons l’utilisateur à l’époque de la Grande Guerre patriotique, et les silhouettes subtiles de personnes, les étincelles volantes, la neige qui monte, les balles traçantes et la musique aident à transmettre la tension et la tragédie de chacun. histoire. »

© RT Creative Lab



Le site Web utilise la police «May», créée spécialement pour le projet #VictoryPages. La police unique est compilée à partir de centaines d’inscriptions historiques originales écrites à la main par des soldats soviétiques sur les murs du Reichstag au printemps 1945.

#VictoryPages est un grand projet numérique multiplateforme dédié au 75e anniversaire de la défaite du nazisme. Il offre l’occasion d’évaluer l’ampleur du 9 mai 1945, jour de la fin de la guerre pour l’URSS, à travers les impressions personnelles de nos contemporains. Près de 27 millions de personnes ont été tuées ou sont mortes pendant la guerre. Le projet est une histoire de victoire racontée pour les jeunes, par les jeunes, en utilisant le langage des médias modernes, sur cinq réseaux sociaux.

Différentes séries du projet #VictoryPages ont recueilli un total de 69 récompenses, dont des Webbys, des Clio Awards, des Epica Awards, des Shorty Social Good Awards et des Red Dot Awards, entre autres.

Différentes séries du projet #VictoryPages ont recueilli un total de 69 récompenses, dont des Webbys, des Clio Awards, des Epica Awards, des Shorty Social Good Awards et des Red Dot Awards, entre autres.