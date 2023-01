Lettre : Sanctuaires d’armes à feu

Une fois de plus, l’idée d’un sanctuaire d’armes à feu pour le comté de McHenry fait son apparition. Il y a quelques années, certains habitants ont lancé une pétition pour faire du comté un sanctuaire d’armes à feu. Ils ont réclamé plus de 5 000 signatures. Ce qu’ils n’ont pas mentionné, c’est que plus de la moitié de ces signatures provenaient de personnes qui ne vivent même pas dans ce comté, dont beaucoup vivent en fait dans le Wisconsin.

La réalité est que ces gens sont une minorité ici. Ils veulent imposer leur idée de la liberté des armes à feu à un comté qui ne soutient pas cette horrible idée.

Nous devons défendre la loi et l’ordre, ce que le Parti républicain dit soutenir. Laissez-les mettre leur argent là où se trouvent leurs bouches. Violer la loi de l’État, ce n’est pas soutenir la loi et l’ordre, c’est soutenir l’anarchie.

Anne Blohm

Lac de cristal