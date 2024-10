Lettre : Rencontrez Ernie et Eddie, la nouvelle sculpture de jardin de Coquitlam

Si vous avez été près de Hickey Drive et d’Austin Avenue récemment, vous avez peut-être remarqué un nouvel ajout au quartier, écrit un propriétaire de Coquitlam.

L’éditeur :

Si vous avez été récemment à Coquitlam près de Hickey Drive et de l’avenue Austin, vous avez peut-être remarqué un nouvel ajout dans le quartier.

Je tiens à exprimer ma gratitude à tous les amis, voisins et parfaits inconnus que vous avez traversés à pied, en courant, à vélo ou en voiture.

Certains d’entre vous s’exclament à un moment donné tandis que d’autres se sont arrêtés brusquement sur la route et ont demandé à venir le voir.

Vous voyez, pour des raisons de sécurité, nous avons récemment fait abattre un arbre assez grand dans notre cour arrière.

Plutôt que d’éliminer complètement un spécimen aussi majestueux, nous avons choisi de laisser une souche de 10 pieds et avons chargé un artiste local de le commémorer avec une sculpture à la tronçonneuse.

« Ernie », comme nous avons affectueusement surnommé notre sculpture d’ours de jardin, se trouve au sommet d’une très haute souche.

Regardant par-dessus la clôture de Hickey Drive, il tient son très bon copain « Eddie » dans ses pattes, regardant le monde passer, repoussant les écureuils malveillants et inspirant un monde d’émerveillement et de joie devant la porte de notre jardin.

Trop de personnes pour les compter ont souri, ri, apprécié, partagé, pris des photos, engagé des conversations avec nous et avec d’autres passants.

Cela a été une expérience intensément enrichissante et émotionnellement gratifiante d’avoir involontairement déclenché autant de moments de joie et d’émerveillement.

Je suis touché par cette réponse et reconnaissant de se rappeler que nous vivons dans une communauté avec des gens ouverts et amicaux et soucieux des autres et de l’endroit dans lequel nous vivons.

À vous tous qui avez passé et apprécié voir Ernie et Eddie, merci d’avoir partagé votre joie et votre émerveillement avec nous.

– Rhonda Bradford, Coquitlam