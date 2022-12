Lettre : qui peut être différent ?

Le titre “Ceux qui peuvent être différents” paru récemment dans le Northwest Herald a reçu la couverture la plus large, le lecteur ayant besoin de quatre pages pour lire l’intégralité de l’article. Ceci par rapport à ma vie maintenant que je suis une personne âgée vieillissante et qui peut être différente de quand j’avais 21 ans.

Je suis sûr que mon apparence à un plus jeune âge était peut-être plus jeune, mais je ne me souviens pas avoir gambadé sur scène dans une robe portant du rouge à lèvres devant des élèves de lycée. Mais je me souviens qu’en tant qu’adulte, j’ai assisté à un spectacle de dragsters dans les années 1960 lors d’une visite à San Francisco pour la valeur de divertissement.

J’essaie de comprendre la pure glorification que ce journal a donnée à ces personnalités drag queen. Je crois que ces personnalités sont peut-être bonnes à un niveau de divertissement professionnel pour les adultes qui souhaitent voir leur performance, mais pas pour les enfants.

En tant qu’enfant de la « plus grande génération » en Amérique, je suis juste déconcerté par cela.

Robert Méale

Lac de cristal