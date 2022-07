Lettre : Qui est notre adversaire ?

Qui est notre adversaire ?

Il est évident que le Parti communiste chinois dont les dirigeants sont en charge du gouvernement. Les chefs des services de sécurité britanniques et américains ont fait une apparition conjointe sans précédent pour avertir de la menace chinoise. Christopher Wray, directeur du FBI, a déclaré que la Chine était la “plus grande menace à long terme pour notre sécurité économique et nationale”.

Pourquoi tant d’étudiants chinois aux États-Unis ? Le nombre d’étudiants chinois aux États-Unis est de 369 548, la Chine étant en tête du nombre d’étudiants internationaux qui se rendent aux États-Unis pour poursuivre des études. Au cours de l’année universitaire 2019-2020, les étudiants chinois de premier cycle et des cycles supérieurs qui étudient aux États-Unis représentaient 35% de la population étudiante internationale totale.

Des dizaines de milliers d’étudiants américains aux États-Unis étudient à l’étranger chaque année, “dont 11 613 qui ont étudié en Chine au cours des années scolaires 2017 à 2018”, selon le rapport annuel Open Doors de l’Institute of International Education.

Le dépassement de la durée de séjour des visas n’est-il pas le plus gros problème de l’immigration clandestine et c’est un problème depuis des années, sachant que notre gouvernement n’a pas la capacité de gérer ces chiffres. Notre gouvernement n’est pas disposé à contrôler notre frontière sud avec des milliers de personnes entrant chaque jour aux États-Unis sans être correctement contrôlées et dispersées dans les États de l’intérieur en utilisant l’argent des contribuables pour payer leur transport.

Sur la base du grand nombre de Chinois étudiant aux États-Unis par rapport aux Américains étudiant en Chine, cela contribue-t-il à la « plus grande menace à long terme pour notre sécurité économique et nationale » ?

Robert Méale

Lac de cristal