LETTRE : Prenez des mesures maintenant pour créer un avenir meilleur

Monsieur le rédacteur:

Pendant les vacances, notre famille s’est réunie pour la deuxième fois seulement cette année – deux grands-parents octogénaires, trois enfants dans la cinquantaine et deux petits-enfants dans la vingtaine.

Parmi les choses dont nous avons parlé, il y avait ce que l’avenir allait être pour les jeunes. Tout bien considéré, les petits-enfants devraient encore être là d’ici l’an 2100. Nous l’espérons vraiment, mais il faudra alors apporter des changements drastiques à la société aujourd’hui, et très bientôt.

Au risque que la marmite appelle la bouilloire noire, je vais suggérer que certains des changements devront se produire pour éviter de surchauffer le monde que nous laisserons à nos enfants et petits-enfants.

1. Les couples devront accepter l’idée d’avoir un seul enfant. Si des enfants supplémentaires sont souhaitables et abordables, les parents devraient envisager l’adoption.

2. Réduire votre consommation de viande rouge ainsi que de poisson, jusqu’à reconstitution avérée des stocks de poissons.

3. S’orienter vers un régime végétarien sera bien avisé.

4. Une évolution vers des petites voitures économes en énergie et des trains de voyageurs électriques.

5. Les terres passent de leur utilisation actuelle – pâturages, champs de fauche, vignobles – à des fermes céréalières et maraîchères. Nous ne pouvons plus nous permettre d’avoir des terres agricoles utilisables dans la production non alimentaire.

6. Réduction de la consommation globale d’électricité et de gaz pour le chauffage.

7. Tous les voyages aériens et maritimes doivent être réduits avec des visites familiales à l’étranger limitées à peut-être une fois par an.

8. Devenir plus dépendant de l’énergie éolienne et solaire.

9. Zoom et Skype peuvent être utilisés pour une communication longue distance en face à face. Les vidéoconférences peuvent réduire les déplacements, et l’utilisation de simulateurs de réalité virtuelle pour vivre des expériences de voyage personnelles est déjà là.

Il existe des centaines d’autres idées que nous devons considérer comme nécessaires pour réduire notre empreinte climatique.

Tout dépend si nous souhaitons contribuer au bien-être de nos enfants ou leur refuser une vie décente – ou une vie du tout.

Franck Martens

Pays d’été

