Lettre ouverte de 60 mètres de long présentée aux autorités fédérales

On s’attend à ce que des centaines de scientifiques et de chercheurs se rassemblent sur la Colline du Parlement aujourd’hui pour réclamer une augmentation.

Les organisateurs du rassemblement « Support our Science » disent qu’ils présenteront une lettre ouverte au premier ministre Justin Trudeau et au ministre de la Science et de l’Innovation François-Philippe Champagne qui a été signée par des milliers de scientifiques et mesure plus de 60 mètres de long.

Le groupe affirme que de nombreux chercheurs diplômés et postdoctoraux reçoivent un financement de trois agences fédérales, mais que les bourses sont souvent inférieures au salaire minimum.

Ils disent également que les étudiants diplômés n’ont pas vu d’augmentation depuis 2003 et que les chercheurs postdoctoraux n’ont vu leurs salaires augmenter que de 12,5% au cours de ces 19 années.

En conséquence, de nombreux chercheurs quittent le pays ou quittent complètement leur domaine.

Le groupe souhaite que le gouvernement fédéral augmente la valeur de ce financement de 48 % pour correspondre à l’inflation depuis 2003, et crée 50 % de plus de bourses d’études supérieures et postdoctorales.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 11 août 2022.