Lettre ouverte aux gauchistes avant Ram Mandir Pran Pratishtha

Chers libéraux,

Mes sincères condoléances. Les souhaits sincères de millions d’hindous, et votre pire cauchemar, se réalisent. Le Ram Mandir à Ayodhya organisera la cérémonie Pran Pratishtha, en présence de votre meilleur ami – le Premier ministre Narendra Modi. Je ne sais pas quelle partie de cela vous rend le plus fou – le temple ou sa présence, mais je suis sûr que vous êtes devenu fou.

Les chants sacrés de Jai Shri Ram sont presque maîtrisés par vos lamentations, vos battements de poitrine et vos « oppari ». En parlant de Jai Shri Ram, je sais que vous avez essayé de désigner comme terroriste quiconque le chante, mais ce plan semble également s’être retourné contre lui.

N’ayant pas réussi à empêcher la construction du temple lui-même, vous vous êtes transformé en bretzels en essayant de critiquer cet événement. J’aborderai plus tard les parties les plus sérieuses de vos plaintes, mais abordons d’abord les plus absurdes, hypocrites et hilarantes d’entre elles, d’accord ?

Vous, qui avez toujours méprisé les rituels hindous et manqué de respect aux dieux hindous, vous êtes soudainement transformés en experts du sampradaya védique. Bravo! Lord Ram fonctionne certainement de manière mystérieuse. Ce n’est pas surprenant, après tout, vous gagnez instantanément en ingénierie électrique et en transmission (lorsque Modi a demandé d’éteindre les lumières) ainsi que dans pratiquement tous les autres sujets sous le soleil, y compris la virologie, la pharmacologie, l’épidémiologie, les sciences spatiales, etc.

Vous vous plaignez du fait que le président Murmu n’a pas été invité. Si elle l’avait été, vous vous plaindriez que l’institut de commandant en chef et chef de l’État ait été « compromis » en assistant à une caca, oubliant commodément le président Rajendra Prasad. Vous remettez en question la date, l’heure, le tithi, la position des planètes et des étoiles et tout le reste. Vous dites que seul un temple achevé peut subir cette cérémonie, mélangeant Pran Pratishtha et inauguration.

Bien sûr, des faits gênants comme l’inauguration du temple de Somnath, à moitié achevé dans les années 50, ont été oubliés. Pensez-vous que quelqu’un vous prend au sérieux ? Le diable a plus de chance de citer les Écritures. Pourquoi cela devrait-il même vous intéresser ? Begaani shaadi mein Abdulla kyun deewana ? Les dynasties fascistes corrompues et les meurtriers de masse et les coureurs de jupons staliniens que vous vénérez comme des dieux se trouvent dans les palais et les bureaux politiques, pas dans les temples. S’il vous plaît, continuez à les vénérer.

Comme si cela ne suffisait pas, vous êtes soudainement devenus des adeptes d’acharyas sélectionnés qui tentent de remettre en question la cérémonie. Après tout, les hindous n’ont jamais été unis et cela a été votre force. Nous savons que. Nous savons également que c’est ainsi que vos « alliés à toute épreuve », alias les islamistes, ont pu diriger l’Inde pendant si longtemps. Votre fameux mépris pour les « hommes-dieux » hindous a été mis de côté pour l’instant. Les propos horriblement castistes et médiévaux de ces acharyas, qui seront mis en évidence s’ils disent quelque chose qui ne vous convient pas, ont été enterrés silencieusement. Comment expliquer autrement le spectacle de camarades de race pure de Wire se précipitant pour interviewer Shankaracharyas, désespérés de trouver des extraits sonores anti-Modi ?

Même si 1% de votre respect pour les « Hommes-Dieux » avait été authentique, vous auriez traité Palghar différemment, ou n’auriez pas entraîné le Kanchi Acharya dans une accusation largement connue comme fausse. Pensez-vous qu’un hindou doté d’un cerveau prend votre « ghar wapsi » au sérieux ?!

Passons maintenant à votre seul reproche semi-véritable : que la cérémonie devrait être religieuse et non politique. Dans des circonstances différentes et à des époques différentes, je serais le premier à être d’accord avec vous. Une cérémonie menée par des prêtres de diverses sectes, castes et classes sans aucun politicien. Ça a l’air sympa.

Cependant, chers camarades, ce navire a appareillé. Vous étiez sur les quais pour lui dire au revoir, vous devriez le savoir. Laissez-moi vous le rappeler au cas où vos souvenirs pratiques vous feraient encore défaut.

Des sections écrasantes d’hindous laïcs, ainsi que des sections de plus en plus importantes de musulmans patriotes et laïcs, ont toujours défendu le compromis. La mosquée aurait pu être sauvée, ainsi que votre « idée de l’Inde », même si nous savons ce que cela signifie. Mais qui l’a saboté ? Qui a dépensé de l’énergie juridique et financière pour prolonger, retarder et nuire à l’idée ? Qui a courtisé les dirigeants musulmans les plus fanatiques et les plus conservateurs, amplifié leur voix et exclu quiconque parlait de compromis en les qualifiant de « sarkari Musalmaan » ? Qui voulait combattre l’hindouisme jusqu’au dernier musulman simplement pour poursuivre son propre pogrom polpotiste contre le Sanatana Dharma ? C’est vous, camarades. Lisez ce bel article de Ibn Khaldoun Bhartiqui exprime cela bien mieux que moi.

Comme si cela ne suffisait pas, qui se moquait jour après jour du BJP et de Narendra Modi ? « Mandir wahin banayenge magar tariq nahin batayenge » ? Chaque fois que le BJP a relégué la question au second plan ou n’a pas réussi à l’inclure sur les premières pages de son manifeste en gros caractères, ce sont les libéraux qui ont pris le dessus ! Des remarques sarcastiques ont suivi. Vous aviez tellement peur que Modi laisse tomber l’affaire tranquillement !

Votre illusion était que vous aviez Tenu Modi dans un piège astucieux, promettant quelque chose qu’il ne pourrait jamais livrer et le portant autour de son cou comme un albatros jusqu’à ce que le BJP ait fini. Était-ce une manière responsable de traiter une question des plus sensibles ? Un problème antérieur au marxisme, à la dynastie Nehru et à sa haine apparente pour l’hindouisme et au BJP lui-même ? Est-ce que cela a fait baisser les températures ? Trouver des réponses? Votre démarche a-t-elle fait avancer la cause laïque qui vous semble si chère ? Bien sûr que non!

En travaillant en étroite collaboration avec votre QG éveillé de la Gestapo, vous avez publié des articles et des articles d’opinion dans les médias libéraux mondiaux attaquant le BJP et Modi parce qu’ils voulaient construire le temple. Vous vouliez que des hôpitaux soient construits au même endroit, même si vous narguiez les hindous en leur demandant s’ils avaient des « preuves scientifiques » que Ram y était né. Nous, hindous, ainsi que musulmans et autres, savons combien de beaux hôpitaux ont été construits lorsque vous pilliez, euh, au pouvoir. Vous avez essayé de les inciter, mais dans l’ensemble, ils n’ont pas mordu à l’hameçon.

Maintenant qu’il est en construction, vous craignez que Modi « s’en attribue le mérite » ?! Qui d’autre s’en attribuera le mérite ? Sitaram Yechuri ? Owaisi saheb?

Votre cerveau de génie ne vous vient-il pas à l’esprit que le moyen le meilleur et le plus simple de transformer cet événement en un événement national et d’en diluer le caractère BJP est de se présenter à la cérémonie et d’accepter l’invitation avec grâce ? Partagez la vedette et la couverture télévisée qui se produiront inévitablement. Après tout, cela enverra un signal clair à tous les hindous : votre haine viscérale n’est pas dirigée contre leur foi mais contre le BJP, pour quelque raison que ce soit. Maintenant, nous concluons autrement et ne nous blâmons pas.

Je suis presque sûr que lorsque l’éventuelle invitation pour la Grande Mosquée d’Ayodhya, construite conformément à la décision de la Cour suprême, arrivera, vous vous bousculerez les uns les autres et serez là avec vos plus belles calottes. Mais sécuriser votre banque de votes minoritaires était plus important pour vous. Vous avez toujours de bons espoirs que les hindous puissent être divisés en fonction des castes, des langues, des régions et de nombreuses autres manières.

Même maintenant, il n’est pas trop tard pour reconsidérer votre approche, mais vous ne le ferez pas. C’est le cadeau de Bhagwan Ram à Narendra Modi. Il a de la chance avec des ennemis comme vous. La dynastie des imbéciles, sous votre tutelle, se porte extrêmement bien, régurgitant vos récits organisés. Continuez.

Mais vous n’agissez pas en vase clos. Je vois un processus de désintermédiation en cours. Modi et le BJP s’adressent directement à la communauté musulmane, à leur manière, et constatent des résultats. Ils n’ont pas besoin de fraudes libérales ou de dynastes corrompues pour l’approuver, le reconnaître, et encore moins le soutenir. Parce que les véritables revendications des musulmans sont l’éducation, l’assainissement, l’emploi, etc., et non l’éradication du Sanatana Dharma ou son remplacement par l’idéologie des meurtriers de masse et des sauvages féministes comme Staline, Kim et Mao. La soumission au despote de Pékin n’est pas pour eux –

ceux qu’ils connaissent traitent l’Islam et les musulmans de la pire manière. Certains d’entre eux vous utilisent peut-être comme des idiots utiles, mais ils savent où ils en sont. Après tout, votre parcours est clair. Comme je l’ai déjà mentionné, votre modèle économique s’effondre sous vos yeux.

A l’approche du 22 janviersd, je m’attends à ce que cet épisode de folie et de déséquilibre mental s’aggrave. Certains d’entre vous veulent se régaler de bœuf ce jour-là, d’autres veulent insulter les hindous et leurs croyances par d’autres moyens innovants. Poursuivre. Tu te débrouilles bien. Avec des ennemis comme vous, Modi, ou peut-être même Sanatan Dharma, n’a pas besoin d’amis du tout !