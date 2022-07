Lettre : Notre mot d’ordre – « réduire les effectifs » – Shaw Local

Le 28 juillet était le Jour du dépassement de la Terre pour 2022. C’est le jour où nous avons épuisé l’approvisionnement de toute l’année en services écosystémiques et en ressources renouvelables de la Terre. Nous ne sommes qu’à quelques années d’utiliser chaque année deux services écosystémiques équivalents à la Terre, ce qui, inévitablement, s’avérera fatal à plus de la moitié d’entre nous et à notre infrastructure civilisée. La nature garde la trace et elle aura le dernier mot – c’est garanti.

La presse se lamente sur la récente réduction du produit national brut comme si c’était une mauvaise chose. Cela devrait plutôt être un motif de célébration prudente, un peu comme arrêter de fumer pendant une journée ou sauter un repas. De même, le public réclame une baisse des prix du pétrole et du gaz afin que nous puissions nous permettre de continuer à brûler aussi rapidement que possible notre excédent énergétique unique sur la planète. C’est, bien sûr, précisément la mauvaise politique pour lutter contre le changement climatique ou, d’ailleurs, pour toute politique visant à rendre notre écosystème humain plus durable.

La croissance de la population et de l’activité économique, cause sous-jacente de ces tendances dangereuses, n’est pas notre amie. Poursuivi et célébré indéfiniment, il prouvera la chute ultime de l’humanité. Notre mot d’ordre devrait désormais être « downsize », du moins jusqu’à ce que nous nous remettions en équilibre avec la seule planète que nous aurons jamais pour nous nourrir.

Donovan C. Wilkin

Huntley