J’ai percuté l’un des bollards à l’entrée du parc Rotary depuis la piste cyclable du parc Hoffman et j’ai atterri sur le trottoir avec le vent qui m’a assommé. Bonne nouvelle : je vais bien. Juste quelques contusions et une éruption cutanée. Trois jeunes hommes se sont précipités pour m’aider et ne sont pas partis tant qu’ils n’étaient pas convaincus que j’allais bien et que j’étais en route.

Je ne connais pas leurs noms de famille, mais Saul, Arturo, Antonio et leurs « Chispas » malinois belges se sont tellement souciés de mon bien-être que je veux que notre communauté connaisse les gens merveilleux que nous avons parmi nous.

Cet incident continue de me réchauffer le cœur et me rappelle la bonté qui m’entoure.

Merci les gars.

Katrina Verdissement

Cari